La plate-forme PKI-as-a-Service de HID Global permet l’automatisation des certificats avec le protocole ACME

juin 2021 par Marc Jacob

HID a été l’un des premiers partisans de la norme ACME Internet Engineering Task Force (IETF) et, en tant que signature croisée d’origine pour les premiers certificats numériques du protocole, a contribué à alimenter son adoption ainsi que les sites Web sécurisés par protocole de transfert hypertexte (HTTPS) activés par ACME.

HID a donné un nouvel élan à un web 100 % sécurisé grâce au modèle de connecteur PKIaaS qu’il utilise avec sa plate-forme HID Account Certificate Manager (ACM). Il élimine le coût, la complexité et les risques liés à l’utilisation de plates-formes de gestion intermédiaires « de commande et de contrôle » pour installer ACME et d’autres utilitaires de certification automatisés. HID prend en charge le protocole ACME le plus récent (ACMEv2) publié en mars 2018 et permet aux utilisateurs de contrôler quels processus sont automatisés. Les entreprises peuvent facilement ajouter ACME et d’autres utilitaires de certificats commerciaux à la plate-forme HID ACM, qui prend en charge la plus large gamme d’exigences d’automatisation de certificats du secteur.