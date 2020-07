Vectra enrichit son programme partenaires mondial

juillet 2020 par Marc Jacob

Vectra® AI dévoile son nouveau programme partenaires mondial enrichit de nouvelles formations et de nouveaux avantages commerciaux. L’accompagnement des partenaires est un enjeu essentiel pour Vectra, alors que le marché de la détection et de la réponse aux menaces réseaux, NDR, est aujourd’hui l’un des plus dynamiques dans le domaine de la cybersécurité.

Ce nouveau programme offre un cadre d’accompagnement beaucoup plus large, dans l’objectif d’améliorer toujours plus la satisfaction des clients finaux. Pionnier sur le marché du NDR, Vectra a récemment été distingué dans le guide du marché NDR 2020 du Gartner.

Le programme partenaires mondial de Vectra s’adresse désormais à trois approches partenaires correspond aux 3 marchés : Sell (Vente des produits Vectra) Deliver services (solutions Vectra intégrées au sein d’offres partenaires), et Managed services (solutions Vectra en tant que services managés).

Le programme est ensuite décliné en plusieurs niveaux adaptés aux attentes de chaque partenaire. Vectra distingue ainsi les « Ambassador partners » le plus haut niveau de partenariat, et les « Authorized partners ».

Les avantages du programme partenaires mondial de Vectra :

• Programme partenaires moderne : simple, évolutif et axé sur la satisfaction de leurs clients.

• Un programme adapté aux différents types de partenaires, avec trois modèles distincts : revendeurs de solutions, Mise en œuvre et services et fournisseur de services managés.

• De nouveaux avantages financiers, un programme de formation mondial unique, des labs de démonstration virtuelle, un accompagnement marketing plus important.

• Un programme de formations enrichi, permettant de tirer toute la valeur du NDR, avec plusieurs niveaux de formations et certifications : Authorized to Demo, Vectra Sales Professional (VSP), Vectra Certified Pre-Sales Engineer (VPSE), Vectra Certified Implementation Engineer (VCIE) , Vectra Certified Security Analyst (VCSA) for managed security services partners (MSSPs).