Emmanuel Le Bohec nommé à la direction commerciale de Claroty EMEA

juillet 2020 par Marc Jacob

Claroty, présent en Europe depuis près de trois ans, tout d’abord au travers de ses partenaires mondiaux, Schneider Electric, Rockwell Automation et Siemens, et depuis 2019 en France avec une équipe dédiée, accélère son développement avec la nomination d’Emmanuel Le Bohec au poste de Directeur des Ventes EMEA.

Claroty est l’éditeur de la plate-forme qui offre, au sein d’une solution unique, la plus large gamme de contrôles de sécurité dédiés aux environnements OT. Les entreprises ont ainsi la capacité de réduire plus facilement et efficacement les risques posés par l’augmentation de la connectivité entre les réseaux OT et IT. Claroty poursuit sa croissance en Europe et vient notamment d’intégrer le tout nouveau programme d’incubation de start-ups créé par Atos (« Scaler, the Atos Accelerator »), avec la perspective de fournir prochainement une offre de sécurité OT conjointe, et pour Claroty d’accéder à des opportunités chez les nombreux clients de l’ESN.

Pour accélérer encore ce développement et répondre à la demande croissante en solutions de sécurité OT, Claroty vient de recruter son Directeur des Ventes EMEA en la personne d’Emmanuel Le Bohec, expert reconnu sur le marché francophone.

Emmanuel Le Bohec exerce sur le marché de la sécurité numérique depuis 20 ans. Après avoir a débuté sa carrière chez Cyber Networks, revendeur spécialisé dans les solutions et services de sécurité et réseaux, puis avoir participé au lancement réussi de Fortinet de 2005 à 2011, il a ensuite aidé au développement, sur les pays francophones d’Europe et d’Afrique, de plusieurs start-ups américaines telles que Corero (sécurité DDoS) et LastLine (rachetée récemment par VMware) avant de rejoindre Cisco en 2016 pour s’occuper de l’intégration et du développement de la solution Umbrella, suite au rachat d’OpenDNS en 2015.