Vectra acquiert Siriux Security Technologies

janvier 2022 par Marc Jacob

Vectra AI annonce l’acquisition de Siriux Security Technologies, un fournisseur leader de la gestion des identités et des logiciels en tant que service (SaaS). Cette acquisition positionne Vectra comme le seul fournisseur permettant aux clients de configurer et de détecter en toute sécurité les menaces actives dans les applications d’identité cloud et SaaS, notamment Microsoft Azure AD et Microsoft 365.

Vectra est connu pour sa détection et sa réponse aux menaces par l’IA de classe mondiale pour les infrastructures hybrides et multi-clouds, y compris le cloud public, le SaaS, le réseau et l’identité. Siriux étend la couverture de Vectra encore plus tôt dans le cycle de vie de la menace, en fournissant une couche d’analyse pour évaluer les configurations complexes d’identité et de SaaS et en fermant les failles qui permettent l’accès aux attaquants.

L’approche de Siriux, leader sur le marché, repose sur quatre principes clés : la gestion des privilèges, la réduction de la surface d’attaque, le durcissement des services et la gestion de la confiance transitive. Siriux analyse la configuration d’applications telles que Microsoft Azure AD et M365 par rapport à ces principes afin de fournir des recommandations prioritaires et pratiques pour réduire le risque d’une attaque réussie.

Cette acquisition renforce l’engagement de Vectra à répondre aux défis de sécurité auxquels les clients sont confrontés.

Siriux Security Technologies est un fournisseur de gestion de l’infrastructure de sécurité de Microsoft 365, offrant le seul service de ce type approuvé par Microsoft et publié sur l’Azure Marketplace. Conçu dès le départ pour aider les équipes de sécurité à étendre leur visibilité à tous les services Microsoft 365, leur moteur de scan analyse des milliers de paramètres de sécurité dans Azure Active Directory, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive et Teams. Siriux a prouvé l’efficacité de ses évaluations de vulnérabilité auprès d’organisations du monde entier qui sont les cibles de certains des attaquants les plus sophistiqués. Siriux permet aux équipes de sécurité non seulement de découvrir des configurations SaaS risquées dans le cloud de Microsoft, mais aussi de fournir des recommandations détaillées de remédiation pour résoudre les problèmes et de surveiller les paramètres pour assurer une détection immédiate des changements importants. Siriux est un membre fier de la communauté des startups de Silicon Slopes, fondée en avril 2020 par Aaron Turner.