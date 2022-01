USERCUBE annonce la nomination de Thierry Méritan au poste de Directeur des Services

janvier 2022 par Marc Jacob

Il prend la direction de l’équipe Professional Services de USERCUBE. Dans ce contexte, il joue un rôle stratégique à de nombreux niveaux : phases amont de cadrage des projets, accompagnement des clients et des partenaires intégrateurs, pilotage de la relation technique avec les grands clients et les partenaires, développement des différents parcours de carrière de l’équipe PS de USERCUBE. Pour mener à bien sa mission il pourra s’appuyer sur le support de l’ensemble des équipes de USERCUBE et sa solution 100% Saas qui permet de répondre aux projets les plus ambitieux en matière de gestion des accès et des identités.

Thierry Méritan peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans des sociétés de premier plan à l’image de CGI ou encore de Sopra Steria Next où il a occupé différents postes dont celui de Directeur Conseil. En parallèle, il est également enseignant vacataire à l’Université Claude Bernard sur Lyon.