Vast Data améliore Universal Storage

décembre 2021 par Marc Jacob

Basés sur les disques SSD QLC (Quad Level Cell) de 30 téraoctets (TB) d’Intel, les boîtiers NVMe pris en charge par VAST doublent la densité des datacenters pour offrir plus d’un pétaoctet (Po) de capacité effective par unité de rack (RU). L’approche innovante de VAST en matière de gestion des données et l’architecture DASE (Disaggregated Shared Everything), leader du secteur, permettent aux entreprises clientes de déployer du matériel hyperscale de pointe, en débloquant une plus grande efficacité énergétique, une plus grande densité physique et une capacité flash sans précédent par coût total d’acquisition.

En tant qu’architecture DASE (disaggregated, shared everything), l’offre Universal Storage de VAST rompt le couplage étroit traditionnel entre les processeurs et les supports de stockage pour faciliter le contrôle de l’utilisation de l’énergie. Pour aider les entreprises à déployer efficacement des archives flash hyperscalaires et économes en énergie, VAST Data annonce également la nouvelle fonction Universal Power Control (disponible en 2022), un mécanisme qui impose des limites strictes à la consommation d’énergie du système en programmant intelligemment les processeurs pour réduire de 33 % la consommation de pointe. L’offre actualisée de VAST apporte ainsi les avantages suivants :

Avec une consommation de seulement 500 watts par pétaoctet, VAST Data est en mesure d’offrir une efficacité système jusqu’à 11 fois supérieure à celle des systèmes d’archivage d’entreprise basés sur des disques durs, tels que le Dell PowerScale A300, et jusqu’à 9 fois supérieure à celle des systèmes d’extension tout-flash concurrents, tels que l’offre FlashBlade de Pure Storage.

En doublant effectivement la capacité d’un seul système de stockage universel (châssis 2U), la densité du système et la réduction des données basée sur la similitude de VAST permettent de multiplier par cinq la densité des centres de données par rapport aux offres Dell PowerScale et Pure Storage FlashBlade. Les innovations en matière d’efficacité du logiciel VAST et la prise en charge par Universal Storage des supports NVMe hyperscale à haute densité permettent aux entreprises de transférer enfin toutes leurs données sur des supports flash et de pérenniser leurs investissements dans les plates-formes de données pour se préparer aux charges de travail centrées sur les données.