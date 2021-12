BlackBerry lance un nouveau service géré de détection et de réponse étendues (XDR)

décembre 2021 par Marc Jacob

BlackBerry Limited sort une nouvelle mise à jour majeure de son service géré de détection et de réponse (MDR), BlackBerry® Guard. La solution offre désormais une nouvelle fonctionnalité de service géré de détection et de réponse étendues (XDR), rendu possible grâce à un partenariat avec Exabeam.

La solution gérée XDR de BlackBerry Guard offre une couverture au-delà des endpoints en intégrant de manière transparente les solutions BlackBerry (BlackBerry® Optics, BlackBerry® Persona, BlackBerry® Gateway et BlackBerry® Protect alimentées par l’intelligence artificielle de Cylance®) aux solutions SIEM et XDR d’Exabeam Fusion. Grâce à la combinaison des solutions BlackBerry à la plateforme d’analyse et d’automatisation de la sécurité d’Exabeam, les clients de BlackBerry pourront bénéficier d’alertes précises et de services de détection de menaces inter-outils qui mettront automatiquement en corrélation les données provenant des appareils mobiles, des serveurs, des utilisateurs et des réseaux. En plus d’être gérables depuis une console unique, ces fonctionnalités aideront à détecter rapidement, et en temps réel, les menaces potentielles.

Exabeam, spécialiste du SIEM de nouvelle génération, dote les équipes IT dédiées à la sécurité d’une meilleure vision analytique pour découvrir, enquêter et lutter contre les menaces.

« Nous sommes ravis que BlackBerry ait choisi Exabeam pour proposer la solution BlackBerry Guard Managed XDR et aider les clients finaux à obtenir plus facilement une couverture XDR holistique tout en bénéficiant d’une expérience simplifiée », a déclaré Gorka Sadowski, Chief Strategy Officer chez Exabeam. « Exabeam Fusion SIEM et Exabeam Fusion XDR combinées aux solutions BlackBerry basées sur l’IA, offriront à des milliers de clients BlackBerry une solution puissante et normative, leur permettant de répondre à leurs problématiques majeures en matière de menaces, de détection, d’investigation et de réponse. »

Grâce à Guard 2.0, les analystes des solutions gérées XDR et les experts en prévention des menaces BlackBerry agiront comme une extension des équipes IT et cyber des clients. Ainsi, elles fourniront un soutien multirégional 24/24h, assureront la conformité et la surveillance en répondant directement aux menaces si nécessaire. Cette intégration introduit la télémétrie dans le portail des analystes BlackBerry afin que les clients puissent se défendre face à l’évolution du paysage des menaces. Avec Guard 2.0, les clients pourront choisir une offre de service unique qui combine les services gérés XDR de Guard avec les produits BlackBerry Cyber Suite et les solutions Exabeam, le tout dans un seul package.

En plus d’intégrer des solutions telles qu’Exabeam au sein de la suite de solutions BlackBerry, BlackBerry Guard propose :

• Une détection avancée des menaces sur l’ensemble des produits et des services Guard, basée sur les modèles d’IA et de Machine Learning de Cylance leaders de l’industrie (7ème génération) - qui ont analysé plus de 1,4 rillion de fichiers, extrayant plus de 20 milliards de caractéristiques.

• Des réponses automatiques aux menaces basées sur l’IA pour réduire le temps de réponse (TTR) et résoudre les incidents majeurs le plus rapidement possible. Elles permettent également de réduire les cyberrisques et temps d’arrêts, en éliminant les menaces dès leur apparition.

• La prise en charge d’une architecture multirégionale pour que les clients puissent se conformer aux exigences régionales en matière de gestion des données, telles que la RGPD.

• La surveillance continue de diverses surfaces d’attaque pour empêcher les logiciels malveillants et les tentatives de phishing d’atteindre les environnements des clients.