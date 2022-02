Varonis récompense ses meilleurs partenaires de distribution

février 2022 par Marc Jacob

Varonis Systems, Inc. a le plaisir de féliciter les lauréats des prix annuels “Partners in Excellence Awards”. Ce programme récompense les partenaires de distribution de Varonis ayant travaillé sans relâche pour apporter aux clients des solutions de protection des données de pointe en 2021. Les responsables du channel de Varonis ont sélectionné les lauréats en fonction des réalisations des partenaires.

Les partenaires de distribution de Varonis jouent un rôle crucial dans le succès de l’entreprise. En 2021, le chiffre d’affaires total de Varonis a augmenté de 33 % pour atteindre 390,1 millions de dollars, contre 292,7 millions de dollars en 2020.

Les gagnants français des Partners in Excellence Awards sont :

· Partner of the Year – Metsys

· System Integrator of the Year – I-TRACING

· Growth Partner of the Year – Synetis

· Partner Excellence Award – APIXIT

· Partner Excellence Award – SCC

· Partner Excellence Award – Orange Cyberdefense

Pour l’Amérique du Nord

· Partner of the Year – Optiv

· Growth Partner of the Year – Presidio

· East Regional Partner of the Year – CBTS

· West Regional Partner of the Year – Nth Generation

· Growth Partner of the Year Federal – Merlin International

Pour les UK

· Partner of the Year – Bytes Software Services

· Partner MVP of the Year – John Dee, Somerford Associates

· Partner Pre-Sales Consultant of the Year – Nicholas King, Orange Cyberdefense UK

Pour la région DACH (Allemagne, Australie et Suisse)

· DACH Partner of the Year – Consulting4IT

Pour la région APAC

· APAC Partner of the Year Award – Intalock