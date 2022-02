NetSfere et HP s’associent pour activer les services de messagerie sécurisée et de collaboration pour les fournisseurs de services de santé

février 2022 par Marc Jacob

NetSfere a été nommé partenaire du programme HP Independent Software Vendor (ISV) autorisé pour poursuivre la numérisation de la communication dans le domaine de la santé, rationaliser les soins aux patients et les flux de travail, et limiter l’utilisation d’outils à risque, ainsi que les applications de messagerie grand public non conformes.

La pandémie a accéléré le besoin d’outils de communication conformes et instantanés pour optimiser les flux de travail cliniques, rationaliser la communication du personnel et rendre les informations vitales facilement accessibles au personnel autorisé dans l’ensemble du secteur de la santé. Remplaçant les applications grand public qui présentent des risques cruciaux pour la confidentialité et la conformité, ainsi que les téléavertisseurs limités aux données, NetSfere Enterprise propose une plateforme de messagerie conforme à la norme HIPAA qui permet au personnel de communiquer en toute sécurité en temps réel via une interface web conviviale ou une application de messagerie mobile.

La plateforme de messagerie sécurisée leader du marché de NetSfere fournit tous les moyens de communication préférés : texte, vidéo et voix, en plus des capacités d’alerte d’urgence pour présenter la solution de communication tout-en-un la plus holistique, la plus conforme et la plus complète du marché pour les prestataires de soins de santé. Créée avec un cryptage de bout en bout et un contrôle informatique complet, la plateforme est conforme aux réglementations mondiales et fournit aux professionnels de la santé un service de messagerie privé, hautement sécurisé, fiable, géré et contrôlé de manière centralisée et basé sur le cloud.

Les fonctionnalités supplémentaires de NetSfere Lifeline permettent aux personnel d’envoyer des messages critiques hautement prioritaires aux équipes ciblées ou à toute une entreprise pour qu’elles diffusent les informations d’urgence de manière à attirer l’attention. Les messages peuvent inclure du texte, des images ou des emplacements, garantissant que toutes les informations essentielles soient partagées rapidement dans des situations critiques.