EfficientIP et Nomios signent un partenariat européen

mars 2022 par Marc Jacob

EfficientIP, le spécialiste français de la sécurité et de l’automatisation du DDI (DNS, DHCP, IPAM) annonce la signature d’un partenariat paneuropéen avec Nomios, intégrateur spécialisé dans la cybersécurité et les réseaux. À travers ce partenariat, Nomios devient un partenaire expert d’EfficientIP capable de délivrer ses offres DDI en toute autonomie en Allemagne, en Belgique, en France, en Pologne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.