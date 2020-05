Varonis actualise sa plateforme Data Security

mai 2020 par Marc Jacob

Varonis lance une nouvelle version de sa plateforme de sécurité des données pour permettre aux entreprises de mieux surveiller et contrôler leurs données sensibles dans un contexte de travail à distance et d’utilisation de solutions Cloud.

Avec l’augmentation du nombre de salariés en situation de télétravail et la multiplication des cyberattaques, les entreprises ont besoin d’acquérir une meilleure visibilité sur la manière dont les utilisateurs se connectent au réseau de l’entreprise, dont ils accèdent aux données et utilisent les plateformes de collaboration comme Office 365, Microsoft Teams, etc.

La mise à jour inclut les fonctionnalités suivantes :

• Un tableau de bord pour détecter une utilisation inhabituelle du VPN, du DNS et du Web

Le tableau de bord permet d’être informé en temps réel des principaux risques liés au télétravail, tels que les connexions VPN actives provenant de pays sur liste rouge ou des comptes à privilèges accédant à des sites web suspects, et ainsi de procéder facilement à des analyses complémentaires.

• Renseignements sur la détection des menaces

Recherche proactive d’indicateurs de compromission avec des requêtes préétablies, telles que l’échec des connexions VPN d’utilisateurs ou bien des téléchargements volumineux vers des sites de messagerie électronique sur le Web.

• Visibilité totale de Microsoft Teams

Observation de l’impact de Microsoft Teams sur l’environnement de menaces, et l’obtention d’une vue détaillée des personnes pouvant accéder aux données dans Teams – même si les utilisateurs sont extérieurs à l’entreprise.

• Rapports à disposition pour repérer les données exposées dans le cloud

Mise en évidence de l’emplacement des données potentiellement exposées dans SharePoint, Online, OneDrive et Teams, en faisant apparaître la localisation des dossiers et des fichiers partagés avec des utilisateurs invités, externes ou quiconque sur Internet.

• De nouveaux modèles de menaces pour Office 365

De nouveaux modèles de menaces conçus pour Azure Active Directory (s’appuyant sur les modèles existants pour SharePoint, Online et OneDrive) permettent une détection des menaces plus approfondie à travers Office 365. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans la version 8 de la plateforme et certaines d’entre elles le seront sous forme de correctifs dans la version 7.