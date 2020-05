Nutanix étend l’intégration avec ServiceNow

mai 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce une intégration renforcée avec le leader dans le domaine des workflows numériques, ServiceNow, notamment avec l’arrivée de nouvelle capacité pour Nutanix Calm, la solution d’automatisation et de management pour le DevOps de l’éditeur. Alors que les entreprises cherchent à rationaliser leurs opérations et leurs dépenses informatiques en cette période de crise mondiale, ces nouvelles fonctionnalités les aideront à simplifier et à automatiser la gestion des infrastructures, des applications et du cloud.

Nutanix vise à simplifier l’automatisation et à la rendre plus accessible pour les équipes informatiques, à tous les niveaux. L’intégration avec des solutions d’automatisation de pointe comme ServiceNow permet aux clients de Nutanix de simplifier davantage la gestion du cloud et des applications. Les solutions de Nutanix s’intègrent à leur système de ticketing existant pour simplifier les workflows.

Pour permettre aux équipes informatiques d’être encore plus performantes, Nutanix a annoncé le renforcement des intégrations et des capacités de ses produits afin de simplifier les opérations. Elles apportent plus précisément : Le DevOps simplifié : Nutanix Calm 3.0 offrira des capacités étendues ainsi qu’une intégration ServiceNow renforcée. Les clients pourront désormais automatiser le cycle de vie de leurs applications, y compris les mises à jour, les correctifs, les extensions et bien plus encore, tout en profitant du flux de validation et des capacités d’audit de ServiceNow. Ils pourront également renforcer la sécurité en conservant leurs mots de passe dans le coffre-fort central CyberArc. En plus de l’intégration renforcée, Calm 3.0 permet aux équipes DevOps d’automatiser facilement les charges de travail sur les infrastructures hybrides d’une organisation. La solution apporte une Infrastructure-as-a-Code (IaC) avec un langage dédié (DSL) basé sur Python pour décrire les plans de déploiement sur Calm. Son DSL offre toute la richesse de l’interface utilisateur de Calm, mais avec l’avantage supplémentaire de fournir un code interprétable par un humain dont la version est contrôlée et capable de gérer les scénarios d’application les plus complexes. Gestion simplifiée de l’infrastructure : En s’appuyant sur les précédentes intégration avec ServiceNow, les utilisateurs de Nutanix Prism Pro peuvent désormais répondre aux alertes et aux incidents directement dans leur portail ServiceNow. Par exemple, les clients peuvent non seulement suivre les pénuries de ressources ou les problèmes d’infrastructure grâce à des tickets créés automatiquement dans ServiceNow, mais aussi les résoudre directement dans leur système de ticketing. L’ajout d’applications tierces pour déclencher l’automatisation aide les clients à créer un processus de gestion des services informatiques de bout en bout.

L’intégration accrue avec ServiceNow permettra aux clients de simplifier l’optimisation des dépenses et des pratiques de sécurité, alors qu’ils accroissent leur dépendance au cloud public. Par exemple, ils pourront limiter la consommation involontaire de ressources dans le cloud public, qui entraîne souvent des dépassements de budget importants. Grâce à cette intégration, les clients pourront intégrer automatiquement les politiques d’optimisation des coûts et de sécurité de Nutanix Xi Beam dans les workflows existants de ServiceNow grâce à la création automatique de tickets basés sur les recommandations de réduction des coûts et les alertes de vulnérabilité.

Les processus manuels restent la norme en informatique malgré les économies de coûts et la rapidité accrue de l’automatisation des opérations répétitives. Nutanix s’attend à ce que d’ici 2024, les organisations réduisent leurs coûts opérationnels de 30 % en combinant les technologies d’hyperautomatisation avec des processus opérationnels redéfinis, une transition qui pourrait s’accélérer en réponse à la situation mondiale actuelle. Selon une enquête de PwC, 62 % des organisations cherchent à contenir les coûts et 54 % sont préoccupées par l’impact potentiel ou important de la pandémie mondiale sur les opérations commerciales.

Les intégrations ServiceNow étendues sont actuellement disponibles pour les clients de Nutanix. Calm 3.0 est en cours de développement. Avec Nutanix, les spécialistes de l’IT pourront simplement mettre en place des déclencheurs et des actions automatisées pour simplifier les opérations quotidiennes. Avec les dernières améliorations de ses produits, Nutanix vise à étendre de manière significative la liste des avantages de ses solutions en matière d’automatisation et de gestion des coûts pour ses clients.