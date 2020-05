VMware présente la nouvelle version de VMware Cloud on Dell EMC

mai 2020 par Marc Jacob

VMware, Inc. annonce la disponibilité de la deuxième génération de VMware Cloud on Dell EMC, un service Cloud associant les qualités du Cloud public à la sécurité et au contrôle des infrastructures déployées sur site. Développé en commun avec Dell Technologies, il permet aux clients de profiter d’une infrastructure à la demande simple, plus sécurisée et évolutive au niveau de leurs environnement de datacenter et Edge.

VMware Cloud on Dell EMC propose des capacités de calcul à hautes performances, de stockage et de mise en réseau tirant parti des solutions VMware vSphere, VMware vSAN et VMware NSX, et reposant sur Dell EMC VxRail, le système hyperconvergé leader de Dell Technologies. Le service a pour but d’aider les équipes informatiques à réduire la complexité de leurs opérations et à accélérer leurs processus d’innovation. La prise en charge d’un modèle Cloud hybride permet de fournir des ressources sur demande au niveau des data centers et Edge, tout cela avec une infrastructure et des opérations cohérentes. En outre, les administrateurs bénéficient de capacités de gestion et d’une visibilité sur l’ensemble de leurs systèmes sur site grâce à la plateforme VMware Cloud Foundation.

Le service VMware Cloud on Dell EMC de 2nde génération introduit de nouvelles fonctionnalités clés :

• La continuité d’activité grâce aux infrastructures VDI : dans un contexte de télétravail généralisé, les postes de travail virtuels sont essentiels à toute stratégie de continuité d’activité. VMware Horizon permet aux entreprises d’offrir à leurs télétravailleurs un accès plus sécurisé à leurs bureaux et applications – des atouts particulièrement précieux pour des secteurs fortement réglementés comme celles de la santé et des services financiers. VMware Cloud on Dell EMC étant désormais intégralement certifié pour VMware Horizon, les organisations ont la possibilité de mettre en place des bureaux virtuels aussi bien en Edge qu’au sein de data centers.

• Des options de déploiement de niveau professionnel : grâce à un tout nouveau rack de classe professionnelle destiné aux déploiements en data centers ou au sein d’environnements mutualisés, les capacités de calcul, de stockage et de gestion de réseaux de VMware Cloud on Dell EMC pour applications traditionnelles et de nouvelle génération ont été multipliées par deux. Ce nouveau rack R2 d’une capacité de 42RU est désormais disponible en plus du rack R1 proposé jusqu’ici. En outre, le service offre désormais une fonction d’extension automatique de la capacité, permettant d’ajouter aisément de nouveaux nœuds au gré des besoins.

• Protection des données et transparence des opérations : afin de protéger les workloads des clients, VMware Cloud on Dell EMC offre désormais des capacités de sauvegarde et de restauration avec la certification de Dell EMC PowerProtect Data Manager. Le service supporte également d’autres solutions de sauvegarde et de restauration de premier plan. Pour plus de transparence opérationnelle, d’informations approfondies, et de conformité, le service propose désormais la prise en charge complète de VMware vRealize Log Insight, ainsi qu’une intégration avec des solutions de journalisation existantes.

VMware Cloud on Dell EMC est capable de prendre en charge les applications critiques sur les data centers. Le service introduit un nouveau modèle basé sur la fourniture d’une pile SDDC VMware sur site en tant que service, le tout étant intégralement exploité et mis à jour par l’éditeur lui-même. VMware Cloud on Dell EMC est désormais au cœur de la solution de data center sous forme de service Dell Technologies Cloud.