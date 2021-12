VMware renforce la cyberdéfense des entreprises grâce à sa nouvelle offre VMware Carbon Black Cloud MDR

décembre 2021 par Marc Jacob

Ces dernières passant en effet trop de temps à surveiller et à valider les alertes de sécurité, elles ont plus que jamais besoin de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les menaces qui pèsent sur leur environnement. Pour répondre à ce défi, VMware renforce sa solution Carbon Black Cloud MDR qui analyse plusieurs milliards d’incidents par jour.

En se dotant de la fonctionnalité Managed Detection and Response (MDR) pour les points d’extrémité et les charges de travail, VMware Carbon Black Cloud MDR permet aux entreprises d’avoir une vision globale des attaques et de bénéficier de recommandations personnalisées. La nouvelle offre fournit ainsi aux équipes IT et sécurité des outils tirant partie du machine learning et des algorithmes pour apporter la réponse la plus efficace aux cyberattaques.