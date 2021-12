Sopra Steria et OVHcloud déploient en Europe leur offre commune de services

décembre 2021 par Marc Jacob

Sopra Steria et OVHcloud annoncent étendre leur partenariat en Europe. L’objectif est d’apporter une réponse opérationnelle aux acteurs publics et économiques, notamment Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), souhaitant accélérer leur transformation digitale et garantir la souveraineté de leurs données sensibles. Les deux partenaires présentent les premiers cas d’usage concrets pour les secteurs de l’administration, de l’énergie et de la santé.

Un partenariat fort, des aspirations européennes et internationales Le partenariat fort entre Sopra Steria et OVHcloud est le fruit de l’association de leurs savoir-faire et de leurs expertises complémentaires dans la fourniture, le déploiement, l’exploitation et la sécurisation du cloud souverain. Sécurisée, hébergée et opérée en Europe, l’offre commune s’appuie sur la « Trusted Digital Platform » de Sopra Steria qui apporte l’agilité et la scalabilité nécessaires à l’accélération de la transformation digitale. La Trusted Digital Platform, labellisée Open Trusted Cloud[1] par OVHcloud, permet dès maintenant aux clients européens de disposer de services digitaux technologiques et sectoriels adaptés à leurs spécificités métiers, et accessibles à travers un catalogue commun.

Des premiers cas d’usages sectoriels concrets basés sur l’IA, la Data et l’IOT Dans le secteur public, Sopra Steria collabore notamment avec le ministère français de la Transition écologique, dans la mise en œuvre de son système dématérialisé des demandes de permis de construire PLAT’AU (PLATeforme des Autorisations d’Urbanisme).

Pour les acteurs de l’écosystème de l’énergie, Sopra Steria et ses partenaires proposent une solution de datahub en mode SaaS et souverain. Dans le contexte de la transition énergétique et l’ouverture du marché à la concurrence, ce service permet à ces acteurs d’exploiter et d’échanger leurs données de manière plus précise, rapide et sûre.

Pour les acteurs de l’écosystème de la santé, Sopra Steria a développé une plateforme certifiée Hébergeur de Données de Santé (HDS) sur laquelle sont déployés des accélérateurs digitaux métiers (identité numérique, documents de santé, agenda médical etc…) en réponse à leurs besoins spécifiques. Ces premiers projets d’ampleur concrétisent la pertinence des propositions de valeurs communes de Sopra Steria et OVHcloud en matière d’agilité, de confidentialité, de sécurité et de transparence.

Une plateforme de services de confiance end-to-end et flexible

Pour accélérer la transformation digitale des acteurs publics et des OIV, la confiance dans le cloud est au cœur de la stratégie et de l’engagement de Sopra Steria et OVHcloud. En s’appuyant sur les qualifications et certifications déjà obtenues, les deux entreprises poursuivent leurs investissements pour répondre de manière optimale aux enjeux de souveraineté.

Basée sur les infrastructures OVHcloud, la Trusted Digital Platform est flexible, sécurisée by design et opérée de bout-en-bout par les experts de Sopra Steria. Cette offre commune est déjà disponible pour l’ensemble des pays du Groupe Sopra Steria et permet d’accéder à des ressources IT et des services digitaux, selon un modèle à l’usage :

Datacenter & Infrastructures

Container & Orchestration

Axway API Management

Services digitaux à base d’IA