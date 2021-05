VMware by IKOULA : Une offre découverte pour se familiariser avec l’environnement VMware tout en maîtrisant son budget

mai 2021 par Marc Jacob

A l’heure où la virtualisation et l’hyperconvergence mènent les débats au cœur des entreprises, IKOULA – acteur de référence sur le marché du IaaS européen – souhaite démocratiser l’utilisation de la technologie VMware, en proposant une offre découverte VMware, calibrée pour créer et opérer en ligne son propre datacenter virtuel, avec un budget moindre.

Disponible pour 69 € HT/mois, l’offre découverte VMware Cloud Director by IKOULA inclut 1 vCPU (2,9 Ghz), 4 Go de vRAM, 100 Go de disque dur, 1 adresse IPv4 et un volume de trafic illimité.

Regroupant en un seul environnement sécurisé toutes les ressources de stockage, de calcul et de réseau nécessaires à toute activité, la solution VMware Cloud Director met fin aux infrastructures physiques en silos, et garantit aux entreprises une utilisation optimisée de ces ressources matérielles, avec un rendement maximisé, des coûts maîtrisés ainsi que l’interopérabilité et la portabilité de leurs applications entre leurs différents clouds.

Quels avantages pour les entreprises ?

• Un provisionnement et une consommation simplifiés : les utilisateurs bénéficient d’un point d’accès unique, permettant de provisionner très simplement toutes sortes de services cloud, mais aussi des services tiers, tels que des conteneurs Kubernetes ou encore des interfaces de programmation pour du DevOps.

• Une flexibilité et une réactivité inégalées : les entreprises pourront à tout moment et seulement en quelques clics déployer des services usuels ou alors hautement personnalisés selon leurs besoins.

• Une migration simple des charges de travail entre les différents datacenters virtuels.

• Des coûts informatiques optimisés, grâce à la consolidation des ressources gérées via une seule interface et l’automatisation de certaines tâches informatiques.

• Un hébergement 100 % français de toutes les données, conformément au RGPD, protégé de toute ingérence étrangère.

• Un support 24 / 7