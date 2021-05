Ubuntu prend en charge Oracle Cloud Infrastructure Ampere A1 Compute

mai 2021 par Marc Jacob

Canonical annonce conjointement avec Oracle le lancement d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Ampere A1 Compute. Les clients d’Oracle Cloud bénéficieront de l’exécution d’Ubuntu, le système d’exploitation cloud le plus populaire, sur une infrastructure sécurisée, évolutive et rentable.

"Ubuntu sur l’Oracle Cloud Infrastructure Ampere A1 Compute constitue une solution performante et rentable pour tous les types de charges de travail. Ubuntu offre aux développeurs un système d’exploitation et un noyau de cloud hautement optimisés, avec une excellente vitesse de démarrage, une forte sécurité et une stabilité stellaire ", a déclaré Matt Leonard, vice-président, gestion des produits, Oracle Cloud Infrastructure.

En combinant les avantages d’Ubuntu avec les performances de la nouvelle offre d’Oracle, les entreprises peuvent exécuter des charges de travail traditionnelles en optimisant leurs coûts. La plateforme ARM est également particulièrement adaptée aux nouveaux cas d’utilisation, tels que Anbox Cloud, qui permet aux organisations d’exécuter Android dans le cloud à grande échelle et en toute sécurité. Anbox Cloud, la solution de Canonical pour faire tourner Android à grande échelle sur n’importe quel cloud, bénéficie de la performance et de la densité que peut fournir OCI Ampere A1 Compute. L’exécution de centaines de conteneurs Android pour des cas d’utilisation d’automatisation devient simple tout en offrant une grande économie.

Ubuntu sur OCI Ampere A1 est disponible dès maintenant dans la console OCI en tant qu’image de plateforme.