Cloudflare propose son SOC as a Service

mai 2021 par Marc Jacob

Avec la pandémie de Covid-19 et le recours massif au télétravail, la cybermenace n’a cessé de se renforcer et nécessite des organisations qu’elles repensent leurs stratégies de défense au risque qu’elles ne deviennent trop chronophages.

Pour faire face à ce défi, Cloudflare, spécialiste de la sécurité, la fiabilité et la performance d’internet lance SOC as a Service.

Cette nouvelle offre associe les solutions logicielles de Cloudflare, une équipe d’experts en cyber-sécurité, et des partenaires de MSSP reconnus à l’échelle mondiale tels que Wipro, GlobalDots, Insightz Technology et BeyondID.

Soc as a Service permet notamment de :

• Surveiller en permanence les environnements d’entreprise afin de détecter les menaces de sécurité et les perturbations opérationnelles.

• Trier et répondre aux alertes

• Effectuer des analyses approfondies pour identifier les vecteurs d’attaque et les pannes de réseau

• Mettre en œuvre des contre-mesures pour atténuer les incidents pendant les attaques.