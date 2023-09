Le Groupe HMY double sa capacité applicative Cloud sur quatre continents grâce au SD-WAN managé de GTT

septembre 2023 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. a mené à bien une migration réussie pour le Groupe HMY, un leader mondial de l’aménagement et de la conception de magasins, en modernisant le réseau existant grâce à la technologie SD-WAN managé, sans interruption de service. La solution de SD-WAN managé connecte en temps réel 15 sites du Groupe HMY en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et du Sud et fournit un réseau plus rapide et plus fiable pour soutenir l’expansion mondiale perpétuelle de l’entreprise.

Le passage au SD-WAN double la capacité du réseau sur chaque site tout en réduisant le coût global par site de 22 %. Parallèlement, les fonctionnalités de routage central du trafic SD-WAN permettent au Groupe HMY de prioriser les applications métier et d’optimiser le routage des données pour rendre ses opérations plus efficaces et augmenter le retour sur investissement.

« Le SD-WAN managé et le backbone mondial Tier 1 de GTT positionnent notre entreprise sur la voie de la croissance et répond à un objectif commercial clé », a déclaré Teresa Tomás,

CIO du Groupe HMY. « Comme nos clients du secteur du commerce, nous sommes présents sur plusieurs continents et devons agir rapidement lorsque nous ajoutons un nouveau site à notre réseau. La solution de SD-WAN managé de GTT rend notre entreprise plus agile et nous pouvons commencer à travailler sur de nouveaux sites de manière beaucoup plus efficace. »

La solution repose sur le backbone IP Tier 1 mondial de GTT, qui couvre six continents et 140 pays. La solution SD-WAN permet au Groupe HMY de rattacher plus rapidement de nouveaux sites à son réseau d’entreprise dans des zones géographiques difficiles d’accès comme la Chine et l’Amérique du Sud, où les options d’accès local peuvent ne pas être bien établies. Pour ce faire, le Groupe HMY peut exploiter tout type d’accès local disponible au sein d’une configuration résiliente.

Le SD-WAN managé de GTT connecte désormais 15 sites du Groupe HMY en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Turquie, au Royaume-Uni, en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique, aux États-Unis, et en Chine, avec un routage et un équilibrage de charge efficaces pour des performances rapides et un basculement automatique du réseau, afin d’augmenter la résilience. GTT Cloud Connect offre aux utilisateurs du Groupe HMY une connectivité sécurisée haute performance au cloud Microsoft Azure.

De plus, le Groupe HMY tire parti de EtherVision de GTT, un portail client basé sur le Web, qui fournit à son équipe informatique une visibilité de l’ensemble du réseau mondial ainsi que la possibilité de définir des politiques et de surveiller l’utilisation et les performances du matériel et des applications.

GTT a accompagné le Groupe HMY tout au long de la migration avec des solutions supplémentaires, notamment des Services professionnels, SIP Trunking, des réseaux sans fil haut débit et des pare-feu centralisés, que GTT gère également dans le cadre de son offre de services managés intégrés.

« Nous sommes fiers d’apporter notre soutien au Groupe HMY pour atteindre ses objectifs grâce à nos solutions sécurisées et de haute performance SD-WAN, voix et Cloud Connect, ainsi qu’à nos services de sécurité managés », a déclaré Tom Homer, Président, Division Europe, GTT. « Le partenariat que nous avons établi avec le Groupe HMY a été la clé du développement de ce réseau sécurisé et fiable, aidant l’entreprise à développer ses activités dans le monde en constante évolution de la fabrication de mobilier commercial tout en permettant à ses équipes du monde entier de travailler efficacement. »