Unisys Stealth remporte le prix Aegis Graham Bell pour "l’innovation en cybersécurité"

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

La solution Unisys Stealth utilise la micro-segmentation, le chiffrement et l’isolation dynamique pour contenir les menaces et protéger les environnements publics, privés, hybrides, multi-clouds et sur site. L’agent Stealth est disponible pour tous les systèmes d’exploitation, dont mac OS, iOS, iPad OS, Windows et Android.

Les Aegis Graham Bell Awards sont un hommage au père de la téléphonie et grand innovateur, Alexander Graham Bell. Initiés par l’école indienne Aegis School of Business, Data Science and Cyber Security, ils encouragent l’innovation et reconnaissent les contributions exceptionnelles des innovateurs.