Lantronix annonce les lauréats des SmartEdge Partner Program Awards

juin 2021 par Marc Jacob

Les prix du programme de partenariat SmartEdge de Lantronix ont été décernés aux lauréats dans trois catégories : partenaire Distribution, partenaire StrategicEdge et partenaire Edge, couvrant trois régions : Amérique du Nord, Europe/Moyen-Orient/Afrique et Asie-Pacifique.

Les lauréats sont :

Amérique du Nord Partenaire Distribution de l’année pour l’Amérique du Nord : Tech Data

Partenaire StrategicEdge de l’année pour l’Amérique du Nord :SHI

Partenaire Edge de l’année pour l’Amérique du Nord :Presidio Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA)

Partenaire Distribution de l’année pour l’EMEA : Atlantik Elektronik

Partenaire StrategicEdge de l’année pour l’EMEA : Arki Technology

Partenaire Edge de l’année pour l’EMEA :Data Equipment Asie-Pacifique (APAC)

Partenaire Distribution de l’année pour l’APAC : Acromax

Partenaire StrategicEdge de l’année pour l’APAC : Rahi Systems, Inde Partenaire Edge de l’année pour l’APAC : Enthu Technology Sdn. Bhd.

Premier anniversaire du programme de partenariat SmartEdge

Lantronix a célébré le premier anniversaire de son nouveau programme de partenariat SmartEdge en avril 2021.

Lantronix entre dans le Guide CRN des programmes de partenariat Le programme de partenariat SmartEdge de Lantronix a été retenu dans le guide des programmes de partenariat le plus en vue du secteur, le Guide CRN des programmes de partenariat. Publié par CRN®, une marque de The Channel Company, ce guide annuel fournit une liste concluante des programmes de partenariat les plus prestigieux provenant de sociétés technologiques de premier plan qui fournissent des produits et des services via le canal informatique.