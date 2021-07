Un nouveau rapport Omdia montre que Genetec domine les marchés des VMS et des enregistreurs basés sur Windows

juillet 2021 par Marc Jacob

Selon le dernier rapport du cabinet d’étude Omdia, Genetec inc. continue d’accroître sa part de marché globale, surpassant la croissance du marché à la fois dans les catégories VMS et enregistreurs basés sur Windows. Le rapport a également révélé que Genetec conserve sa position de leader mondial en termes de parts de marché, enregistrant la croissance la plus élevée parmi les cinq principaux fabricants de logiciels au monde.

Dans son rapport Base de données des parts de marché de la vidéosurveillance et de l’analyse vidéo - 2021, Omdia désigne Genetec comme le leader mondial (en excluant la Chine) des VMS avec 17,4 % des parts de marché, contre 16 % l’an dernier. La société attribue sa croissance continue à la puissance de sa plateforme de sécurité unifiée, Security Center, aux revenus récurrents de ses solutions cloud professionnelles, ainsi qu’à l’accent mis sur la cybersécurité et le respect de la vie privée.

« Alors que le marché mondial des logiciels de vidéosurveillance était stable en 2020, Genetec a démontré une tendance à la hausse continue et soutenue », déclare Oliver Philippou, Directeur de la recherche, Technologies de sécurité physique, chez Omdia. « Genetec a une fois de plus été classée comme le premier développeur du marché des logiciels de vidéosurveillance, et atteint la deuxième place des ventes mondiales d’enregistreurs basés sur Windows.

Dans la catégorie des enregistreurs basés sur Windows, Genetec a enregistré la croissance de marché la plus élevée au monde. Ces résultats reflètent le leadership de l’entreprise en matière d’infrastructure de sécurité prête à déployer, alimenté par une demande toujours plus importante de dispositifs renforcés qui répondent aux exigences croissantes en matière de respect de la vie privée et de cybersécurité.