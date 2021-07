Veeam confirme son statut de leader dans le Magic Quadrant Gartner

juillet 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software a partagé le résultat du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise, en confirmant son statut de leader sur ce quadrant, et ce pour la cinquième année consécutive. A ce premier succès s’ajoute une autre observation importante : pour la deuxième fois consécutive, Veeam se positionne au plus haut niveau en termes de capacité d’exécution et effectue le plus grand déplacement vers la droite en termes d’exhaustivité de la vision parmi tous les fournisseurs mentionnés.