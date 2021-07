Digital Realty annonce ce jour avoir été nommé leader d’après le rapport IDC MarketScape

juillet 2021 par Marc Jacob

Le rapport IDC MarketScape salue l’évolution de la plateforme mondiale de Digital Realty au cours des 18 derniers mois. La société s’est imposée comme un concurrent pour les déploiements d’infrastructures de cloud hybride d’entreprise à l’échelle mondiale en s’attachant à fournir les meilleures solutions de sa catégorie, à la fois variées et flexibles. L’évaluation des fournisseurs cite également l’expansion de la présence mondiale de Digital Realty, y compris le rapprochement avec Interxion en 2020 qui a considérablement renforcé la position de l’entreprise au sein de la région EMEA.

L’évaluation des fournisseurs du rapport IDC MarketScape a reconnu Digital Realty pour les points forts suivants :

• Solutions de data centers : le rapport détaille les offres complètes de produits de Digital Realty, des capacités de construction sur-mesure « hyperscale » jusqu’aux suites et cages individuelles, auxquelles s’ajoutent des sites éco-responsables, efficients d’un point de vue énergétique, et ce partout dans le monde. Le rapport précise que l’entreprise a pour objectif l’utilisation d’une énergie 100 % renouvelable. Cet objectif a été atteint en Europe ainsi qu’aux États-Unis pour ses activités de colocation, en parallèle de nombreuses certifications en matière de développement durable, et ce en 2020.

• Solutions de connectivité : l’étude souligne la diversité des solutions disponibles sur PlatformDIGITAL®, incluant les cross-connects, les campus et métropoles, ainsi que la bande passante IP et les points d’échange Internet. Elle répertorie les partenariats de Digital Realty avec des partenaires tels que Megaport qui permettent un accès flexible à plusieurs fournisseurs de services.

• Solutions de connectivité au cloud : le rapport IDC MarketScape constate que Digital Realty facilite les architectures de cloud hybride grâce à un accès aux principales plateformes de cloud, ainsi qu’un accès multi-cloud.

• PlatformDIGITAL® : le rapport IDC MarketScape a reconnu la plate-forme mondiale de Digital Realty pour ses solutions de connectivité d’entreprise évolutives, à la demande, sécurisées et à faible latence.

Selon le rapport, les clients devraient envisager Digital Realty lorsque leur entreprise centrée sur les données a besoin d’une plateforme évolutive et durable, leur facilitant ainsi la mise en place d’une infrastructure hybride et multi-cloud mondiale. Le rapport met en avant les offres de conformité sécurisées et spécifiques au secteur de PlatformDIGITAL®, ainsi que sa plateforme d’interconnexion multi-cloud, flexible et de haute performance, présente au sein de marchés métropolitains et de proximité.

"Digital Realty a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières années, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions, et offre désormais la couverture la plus diversifiée du secteur avec plus de 290 data centers dans 47 métropoles sur six continents", déclare Courtney Monroe, Vice-président Recherche, Worldwide Telecommunications Research, IDC. "Plus récemment, Digital Realty s’est imposé comme une plateforme mondiale majeure avec la création de PlatformDIGITAL® et un portefeuille de produits complet. Attendez-vous à ce que l’entreprise continue à se développer et à cibler de nouvelles opportunités de marché, sur la base des connaissances qu’elle a acquises, grâce à son indice de gravité des données, au succès du modèle de rapprochement d’entreprises qu’elle a établi pour entrer sur des marchés tels que l’Amérique latine avec Brookfield, et le Japon en partenariat avec Mitsubishi ", ajoute Monroe.

" Nous sommes ravis d’avoir été nommés Leader au sein du rapport IDC MarketScape pour la deuxième année consécutive ", déclare Tony Bishop, SVP Platform, Growth & Marketing pour Digital Realty.

" Les entreprises ont considérablement accéléré leurs initiatives de transformation numérique au cours des 18 derniers mois, et IDC prévoit désormais que les volumes mondiaux de création de données atteindront le chiffre stupéfiant de 180 zettaoctets par an d’ici 2025[1]. Digital Realty se tient prêt en tant que partenaire mondial de confiance pour soutenir la croissance durable des entreprises les plus innovantes du monde, et des sociétés centrées sur les données ", conclut Bishop.