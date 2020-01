UiPath renforce sa stratégie de formation pour aider ses partenaires à tirer parti de l’Hyperautomatisation

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

UiPath annonce sa nouvelle stratégie de formation à destination des partenaires. Sa plateforme de formation avancée est étendue à ses partenaires avec le lancement de UiPath Academy for Partners.

Evolution du site actuel de formation de UiPath, UiPath Academy for Partners a été construite sur la base des retours des partenaires afin d’offrir aux apprenants une expérience d’apprentissage organisée et adaptée à leur métier et leurs missions. Elle permet aux partenaires de personnaliser leur approche et de se différencier sur le marché.

Cette nouvelle approche démocratise un peu plus l’accès à la formation UiPath en délivrant le même programme aux équipes partenaires qu’aux employés UiPath à travers un site plus ergonomique. Les partenaires peuvent maintenant accéder à un ensemble considérablement élargi de documents, comprenant des formations sur les produits, des guides de solutions, des présentations etc. Ce contenu ciblé permet aux partenaires de personnaliser la façon dont ils engagent et exploitent les ressources UiPath afin de répondre au mieux à leurs besoins et de se différencier sur leur marché.

UiPath Academy for Partners présente les avantages suivants pour les partenaires :

Une expérience d’apprentissage considérablement améliorée : les partenaires peuvent accéder à une bibliothèque de documents beaucoup plus approfondie, directement à partir du portail Partenaires actuel, dans un nouvel environnement plus agréable. La bibliothèque couvrira toute l’étendue de la plate-forme UiPath pour l’hyperautomatisation, y compris la nouvelle fonctionnalité UiPath Explorer, pour l’identification et l’enregistrement des processus ; UiPath Process Gold pour l’analyse de processus ; UiPath Apps pour aider les utilisateurs à remonter les processus à automatiser et UiPath Insights pour gérer les tableaux de bord..

Des supports de formation améliorés : les partenaires disposeront d’outils supplémentaires pour les aider à interagir efficacement avec leurs clients et finaliser leurs ventes plus rapidement.

Un accès plus rapide aux annonces et lancement de formation produit : les partenaires pourront s’inscrire aux modules de formation sur les produits en même temps que les équipes de vente, de prévente et de déploiement de UiPath.

Le site de formation est intégré au portail Partenaires de UiPath, qui contient tous les outils, l’assistance et les ressources nécessaires aux partenaires pour réussir. UiPath analyse l’usage du portail afin d’exploiter au mieux les retours et les besoins de ses partenaires. Cette visibilité sur la progression des partenaires et leur niveau de compétence permet à UiPath de prioriser davantage ses investissements.