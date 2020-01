Atos facilite la protection du cloud public avec un nouveau service CSPM optimisé par Palo Alto Networks

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Gartner prévoit que "d’ici 2024, les organisations qui mettront en œuvre une offre de CSPM et l’étendront au développement réduiront de 80 % les incidents de sécurité dans le cloud dus à une mauvaise configuration"[1]. Dans ce contexte, les outils CSPM jouent un rôle crucial pour l’adoption du cloud et la sécurité.

Le nouveau service CSPM d’Atos comprend :

Prisma Cloud™ par Palo Alto Networks : Prisma Cloud est la plateforme la plus complète de gestion de la sécurité et conformité du Cloud (CSPM) et de sécurisation des charges de travail dans le Cloud (Cloud Workload Protection Platform, CWPP). Elle permet d’assurer la sécurité des environnements multi-cloud et hybrides et simplifie les opérations de sécurité grâce une visibilité globale sur l’ensemble des plateformes utilisées. Elle soutient les organisations qui exploitent des plateformes de cloud public et un ensemble complet de micro-services à créer et fournir rapidement des applications. Elle offre également aux équipes SecOps et DevOps une visibilité et détection des menaces dans l’infrastructure cloud.

Services de conseil, de configuration et d’intégration : A travers un réseau mondial d’experts en cybersécurité et en cloud, Atos aide ses clients à élaborer des stratégies afin de prévenir les problèmes communs liés à l’adoption du cloud. Le service garantit que la plateforme du client est configurée de manière optimale – puisque la majorité des vulnérabilités du cloud sont dues à des erreurs de configuration.

Opérations et services d’intervention : Grâce à son réseau mondial de centres d’opérations de sécurité, Atos soutient ses clients dans l’administration quotidienne de leur plateforme CSPM et, en cas d’incident, les aide à mettre en place des services de réponse appropriés.

Grâce à ses 5000 experts en cybersécurité et 14 centres d’opérations de sécurité (SOC) dans le monde, Atos a récemment été désigné 3ème acteur mondial de la gestion des services de sécurité pour le cyberespace en termes de revenus de parts de marché selon Gartner . Le service CSPM d’Atos peut être intégré dans un SOC, garantissant ainsi une sécurité optimale.

[1] Innovation Insight for Cloud Security Posture Management, by Neil MacDonald, 25 January 2019, https://www.gartner.com/en/document... – mis en avant par Palo Alto Networks au lien suivant https://start.paloaltonetworks.com/...