Cisco lance une architecture de sécurité complète pour l’IoT industriel

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

En résumé :

La première architecture de sécurité de l’IoT à offrir une meilleure visibilité dans les environnements IoT et OT

Cisco Cyber Vision™ : la détection avancée des menaces d’anomalies, alimentée par Cisco Talos, permet de détecter en temps réel les menaces de cybersécurité pour les actifs industriels

La solution Edge Intelligence™ de Cisco simplifie la collecte de données et la gouvernance de l’IoT edge au multi-cloud

Les réseaux sont devenus la colonne vertébrale de la technologie opérationnelle (OT) qui renforce les infrastructures critiques, notamment l’énergie, les transports et l’industrie. Les organisations ont de plus en plus besoin d’un accès en temps réel aux données de ces systèmes pour améliorer la production, gérer les coûts et renforcer les mesures de sécurité. Aujourd’hui, Cisco dévoile une architecture de sécurité pour l’IoT qui offre une meilleure visibilité dans les environnements IT et OT et protège les processus industriels. Les nouvelles solutions de Cisco permettent la collecte et l’extraction de données à partir de l’IoT edge afin que les organisations puissent accroître leur efficacité pour prendre de meilleures décisions commerciales et accélérer les projets de numérisation.

Le volume des menaces de cybersécurité au sein des environnements d’infrastructures critiques augmente et continue de mettre en péril la sécurité humaine et financière. "Les changements dans les dispositifs et les connexions doivent être détectés rapidement, évalués pour les vulnérabilités et traités avant que la sécurité de l’organisation ne s’érode", déclare Sid Snitkin, Vice President ARC Advisory Group. Cisco offre une sécurité complète en faisant converger IT et OT dans les centres d’opérations de sécurité afin de fournir une détection avancée des anomalies avec une intelligence intégrée des menaces.

"Les organisations ont besoin d’une visibilité complète sur les environnements réseau les plus disparates afin de sécuriser leur avantage industriel, de réduire le risque de cybermenaces et d’optimiser les processus industriels", a déclaré Liz Centoni, vice-présidente et directrice générale de l’IoT chez Cisco.

Parmi les innovations de Cisco en matière d’architecture de sécurité IoT, on peut citer :

Sécurisation de l’environnement réseau industriel : Cisco Cyber Vision est la première solution logicielle de sécurité pour la découverte automatisée d’actifs industriels fournie par le portefeuille de réseaux IoT industriels (IIoT) de Cisco. Cisco Cyber Vision analyse le trafic des actifs connectés, crée des politiques de segmentation dans Cisco ISE et DNA Center pour empêcher le mouvement latéral des menaces dans les environnements opérationnels. Cette solution est alimentée par la Threat Intelligence Cisco Talos, fournissant une surveillance en temps réel des menaces de cybersécurité pour les actifs et les processus industriels qui affectent le temps de fonctionnement, la productivité et la sécurité.

La gouvernance des données, du Edge au multi-cloud : Intégré au réseau industriel de Cisco, Cisco Edge Intelligence simplifie l’extraction des données en périphérie du réseau. Elle rationalise la livraison des données vers des destinations multi-cloud et on-prem afin d’améliorer la compétitivité d’une organisation et d’aider les entreprises à mieux gérer les données tout au long des aspects critiques de leur cycle de vie, du début à la fin.