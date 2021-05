UiPath annonce de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA

mai 2021 par Marc Jacob

UiPath présente de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits qui élargissent les solutions offertes aux entreprises afin de faire évoluer et gérer avec succès leurs projets d’automatisation.

La version 21.4 de la plateforme UiPath gère des programmes d’automatisation sophistiqués et à grande échelle, avec des modes puissants pour délivrer plus de valeur commerciale tout en facilitant le contrôle et en accélérant le retour sur investissement.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

• Gestion et gouvernance à l’échelle de l’entreprise : Avec la version 21.4, UiPath lance Automation Ops℠, une application web, centrée sur le Cloud, permettant aux administrateurs de configurer rapidement des règles pour les utilisateurs et les développeurs d’automatisation.

• Identification des processus à automatiser grâce à l’IA : La version 21.4 propose une nouvelle solution de Task Mining qui utilise des modèles avancés de Machine Learning pour identifier les schémas de tâches les plus fréquents dans les données, et les activités répétitives qui pourraient être automatisées sans interrompre le travail des employés.

• Extension des performances de UiPath Automation Cloud™ : La version 21.4 fournit un éventail de nouveaux services, d’outils et de performances qui donnent aux clients plus d’options pour migrer, créer, gérer et mesurer l’automatisation à l’échelle de l’entreprise dans le Cloud.

• Des mises à jour pour toutes les expériences utilisateur, des utilisateurs métier quotidiens aux développeurs professionnels : UiPath simplifie et élargit l’expérience utilisateur pour tous les utilisateurs avec la version 21.4, des développeurs citoyens et métier à ceux qui prennent en charge ou s’engagent indirectement dans l’automatisation, comme les informaticiens, les data-scientists et l’équipe du centre d’excellence.