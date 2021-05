Nozomi Networks intègre sa technologie avec ServiceNow

mai 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. annonce une intégration technologique avec ServiceNow, dans le but d’aider les organisations industrielles à franchir un nouveau palier en termes d’efficacité opérationnelle et de résilience.

Cette intégration certifiée permet aux chaines de production et autres processus industriels de conjuguer l’expertise de ServiceNow en matière de gestion du cycle de vie des services et des équipements avec la solution de visibilité et de sécurité réseau OT et IoT de Nozomi Networks. Grâce à cette solution intégrée, les entreprises pourront exploiter en temps réel les informations de Nozomi Networks sur les équipements OT et IoT en combinaison avec la CMDB (Configuration Management Data Base) et nouveaux produits de gestion OT de ServiceNow afin de traiter rapidement les problèmes et de répondre immédiatement aux menaces.

Cette nouvelle intégration permet aux entreprises de synchroniser, dans la plateforme ServiceNow, les informations collectées sur les équipements réseau à partir de la solution de Nozomi Networks. La mise en correspondance automatique des équipements avec le nouveau modèle de données OT de ServiceNow optimise l’incorporation des équipements nouveaux ou existants. Les industriels peuvent ainsi obtenir une vision complète et contextualisée de leurs environnements OT et assurer la disponibilité de leurs technologies critiques.