Ubuntu introduit un guide de sécurité pour faciliter sa mise en conformité

janvier 2022 par Marc Jacob

Canonical annonce le lancement d’Ubuntu Security Guide pour aider à la mise en compliance d’Ubuntu 20.04 LTS avec le DISA Security Technical Implementation Guide (STIG). Le nouvel outil automatisé s’appuie sur les antécédents de Canonical en matière de conception d’Ubuntu pour les charges de travail hautement sécurisées et réglementées, alimentant les agences gouvernementales américaines, les maîtres d’œuvre et les fournisseurs de services. Le guide de sécurité Ubuntu permet aux agences et aux organisations de se conformer aux exigences de sécurité les plus strictes par l’automatisation et à l’échelle.