Paessler étend les capacités de son offre PRTG Hosted Monitor pour répondre aux attentes du marché

janvier 2022 par Marc Jacob

L’offre PRTG Hosted Monitor est basée sur la solution PRTG Network Monitor de Paessler. Faciles à intégrer dans les systèmes et les réseaux, et dotées de fonctionnalités étendues en matière de surveillance, les solutions PRTG permettent aux professionnels de surveiller à la fois les infrastructures classiques, les environnements et services des centres de données et les appareils IoT/OT au sein d’un même outil.

PRTG Hosted Monitor propose nativement plus de 250 capteurs prédéfinis et est capable de surveiller tout appareil auquel est associée une adresse IP. L’intégration de PRTG Hosted Monitor présente de nombreux avantages, notamment une vue d’ensemble de la plateforme et des informations en temps réel :

• Surveillance IT sans serveur – Basée sur PRTG Network Monitor, la solution PRTG Hoster Monitor ne requiert ni téléchargement ni installation de serveur. Elle est disponible à la demande et permet aux utilisateurs de bénéficier des compétences du support de Paessler et de la maintenance grâce à son hébergement au sein des solutions Cloud d’Amazon Web Services. (AWS).

• Combiner infrastructure IT et Cloud – L’offre PRTG permet de surveiller des cibles publiquement accessibles et d’intégrer les réseaux physiques au niveau mondial en utilisant des techniques de surveillance distribuée.

• OpEx au lieu de CapEx – La flexibilité totale offerte au niveau de l’abonnement en matière de paiements, de licences et de contrats, laisse la liberté aux utilisateurs d’adapter régulièrement leur licence. Ils peuvent désormais choisir entre un paiement mensuel ou annuel, en fonction du nombre de capteurs utilisés.

Enfin, depuis le début de l’année 2022, PRTG Hosted Monitor est désormais disponible au niveau mondial à travers cinq sites répartis dans les régions EMEA (Irlande), APAC (Sydney et Singapour) et Amériques (Oregon et Virginie du Nord), Indépendamment de l’endroit où il se trouve, l’utilisateur peut choisir une solution hébergée à proximité, afin de minimiser le temps de latence. Et pour la première fois, l’offre est également disponible auprès des partenaires de Paessler.