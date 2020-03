UBCOM labellise Tixeo

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Ce label est remis dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.

La mission de Tixeo est de concevoir et de fournir des solutions de vidéo-collaboration et de visioconférence sécurisées garantissant aux organisations une stricte confidentialité de leurs communications.