James Karuttykaran nommé Senior Director Systems Engineering Europe du Sud et Afrique du Nord Ouest de Nutanix

mars 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce la nomination de James Karuttykaran au poste de Senior Director Systems Engineering Europe du Sud et Afrique du Nord Ouest. ll va ainsi contribuer à la croissance de l’entreprise en développant l’expertise technique de ses équipes avant vente pour renforcer l’accompagnement des entreprises dans leur réflexion IT et leur transformation numérique.