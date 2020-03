One Distribution distribue Anomali au Royaume-Uni et en Irlande

mars 2020 par Marc Jacob

Anomali et One Distribution, distributeur de technologies, ont annoncé que leurs sociétés avaient conclu un partenariat stratégique donnant à One Distribution la possibilité de déployer et de prendre en charge des solutions Anomali de renseignement sur les menaces au Royaume-Uni et en Irlande. En élargissant son portefeuille pour inclure Anomali, One Distribution étend sa suite de solutions intégrées « One » Intelligence.

Les clients communs d’Anomali et de One Distribution bénéficient des solutions de renseignement sur les cybermenaces les plus complètes, les plus avancées et les plus faciles à utiliser actuellement disponibles. La plateforme Anomali Altitude offre :

Anomali Lens - Cette technologie, la première du genre, permet à quiconque de savoir automatiquement et en temps réel si son organisation est attaquée, qui sont ses adversaires, et si l’attaque a été concluante. En un seul clic, Anomali Lens analyse les contenu sWeb, détecte et met en évidence toutes les menaces identifiées, fournit des détails faciles à comprendre sur les menaces et indique aux utilisateurs si des menaces sont déjà présentes dans leurs réseaux. Les contenus analysés par Anomali Lens comprennent notamment les actualités, les blogs, les recherches, les rapports, les registres SIEM, d’autres registres de sécurité, les rapports de relations investisseurs, Twitter et les autres réseaux sociaux.

Anomali Match - Anomali Match intègre le renseignement relatif aux cybermenaces, les données MISP, les renseignements issus de sources ouvertes (OSINT), les registres SIEM, des outils d’évaluation de la vulnérabilité, et d’autres sources de big data afin de comparer les milliards de menaces et d’indicateurs de compromission (IOC) à ceux éventuellement présents au sein des réseaux des clients. En fournissant une analyse rétrospective et automatisée sur de longues périodes, les utilisateurs détectent les menaces et risques présents depuis plus ou moins longtemps.

Anomali ThreatStream - Cette plateforme de renseignements sur les menaces (TIP) de premier plan intègre des données provenant de la plus large plage possible de flux pour créer des renseignements exploitables sur les menaces. L’APP Store intégré d’Anomali offre aux utilisateurs une intégration en un clic de la gamme la plus large et la plus variée de flux de menaces exclusives et open source disponibles.