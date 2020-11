UBCOM annonce la sélection de WHALLER, start-up spécialisée dans les réseaux collaboratifs

novembre 2020 par Marc Jacob

UBCOM annonce avoir sélectionné et labellisé la solution développée par la startup française Whaller, leader des solutions sociales et collaboratives sécurisées. Cette décision est prise dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.

Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la plateforme de réseaux collaboratifs développée par Whaller, l’agence UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :

1. La transparence : Whaller propose une solution totalement souveraine en implémentant le principe essentiel de la non-exploitation des données collectées et de leur protection.

2. La fonctionnalité : Première solution à pouvoir décliner un nombre illimité de réseaux sociaux collaboratifs, Whaller est dans l’air du temps en proposant, à l’heure de la révolution salariale qu’impose la COVID-19 et l’exigence agile des nouvelles organisations, la possibilité pour chacune d’entre elles de digitaliser leurs échanges avec une agilité inégalée tout en préservant une autonomie forte pour les utilisateurs.

3. Et la sécurité renforcée : la solution développée par Whaller garantit non seulement la confidentialité des documents et des échanges, mais aussi leur traçabilité et un contrôle des accès en temps réel sur ces derniers. Grâce à sa technologie dite de « sphères », Whaller sait répondre à toutes les activités économiques qu’elles soient institutionnelles, industrielles ou de services.

Enfin, Whaller a su répondre avec clarté à l’audit de souveraineté qui rassure le client sur l’exploitation, l’hébergement et la détention juridique des ayants droit de Whaller. Totalement indépendant des technologies américaines et chinoises, Whaller est un produit 100 % européen et français.

Répondant à des critères spécifiques sur les questions du chiffrement, du maintien opérationnel et de l’efficience de la solution, Whaller reçoit la certification d’UBCOM au titre de sa souveraineté opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle. UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques de la solution proposée par Whaller contribuent grandement à améliorer et faciliter l’échange sécurisé des données sensibles des acteurs économiques européens.

À l’heure où la souveraineté économique devient un enjeu régalien et stratégique, il était évident pour UBCOM de qualifier Whaller dans la mesure où les conditions requises sur le plan juridique et technique pour garantir la souveraineté des données sont conformes aux objectifs du label UBCYBER.

L’officialisation de la qualification de Whaller dans le catalogue de solutions UBCOM aura lieu courant décembre 2020.