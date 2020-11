Maltem Consulting Groupe choisit Montréal pour implanter son pôle d’expertise en cybersécurité

novembre 2020 par Marc Jacob

Le secteur de la cybersécurité est en pleine effervescence dans le Grand Montréal et tout est mis en place pour en faire une destination de choix pour les entreprises de cette industrie. Maltem Canada, fondé en 2018 par Jean-Luc Salinas et Marc Giraud-Sauveur, l’a bien compris en ouvrant ce nouveau centre d’excellence en cybersécurité à Montréal.

Une offre qui vient répondre aux enjeux actuels des entreprises tels que les cyberattaques, les risques inhérents aux données informatiques et bien sûr la négligence humaine. Ce service, Maltem Canada l’a pensé pour tous ses clients : les startups, les grands groupes et bien entendu les PMEs. Une couverture complète en matière de sécurité offensive, une sélection d’ateliers de sensibilisation, une formation en « secure code », des accompagnements en gouvernance, risque et conformité (GRC), en architecture de sécurité et en DevSecOps.

Des partenariats clés et un écosystème collaboratif

Positionné comme un champion de la Tech for good, Maltem Canada est convaincu du succès de son opération pensée notamment autour de la mise en place de partenariats locaux et internationaux.

La signature de partenariats avec des entreprises locales est primordiale, car elle permet non seulement de complémenter l’offre de service de Maltem Canada, mais permet également une participation à l’effort de croissance économique du Québec.

C’est toujours avec cette vision d’excellence pour ses clients que Maltem a choisi de s’allier avec la compagnie Yogosha, première plateforme privée de Bug Bounty en Europe, qui aide les organisations à détecter et corriger les vulnérabilités avant que les criminels ne les exploitent.

Mais au-delà de l’expertise Maltem Canada et de son rayonnement au Québec, une autre ambition se dessine, celle de travailler avec les réseaux universitaires de Montréal pour participer à l’émergence de talents qualifiés. D’ailleurs, Maltem Canada travaille activement avec l’École Polytechnique de Montréal en partenariat avec Yogosha pour organiser des événements communs de « Live Hack » dont le prochain verra le jour en début 2021.

C’est en bénéficiant de ce fort écosystème local ainsi que de riches collaborations avec des organismes d’accompagnement tels que Montréal International ou encore Investissements Québec que Maltem Canada aborde son entrée sur le marché de la cyber sécurité.

Maltem Consulting groupe a été fondé en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson. Le groupe couvre un large domaine de compétences digitales notamment en conseil d’expertises, en laboratoire de données, centre d’excellence Agile et en expérience client. Fort de ses 1100 collaborateurs dans 12 pays, avec un chiffre de 150 millions de dollars canadiens, Maltem Consulting groupe continue son expansion et affiche une croissance positive.

Maltem Canada est convaincu que le digital est un accélérateur d’évolution au centre des problématiques de chaque entreprise. Nous nous soucions de nos collaborateurs, nous reconnaissons leurs valeurs et nous sommes fiers d’avoir une culture qui favorise le développement des employés. C’est pourquoi Maltem Canada a reçu le prix « Happy at Work » et « Happy Clients » en 2019 !