Equinix reçoit le sceau DPP attestant de son engagement pour le développement durable

novembre 2020 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce avoir reçu le sceau DPP Committed to Sustainability. Cette certification lui a été décernée dans le cadre du programme de validation de l’engagement en matière de développement durable mis en place par DPP. L’organisme propose en effet un outil permettant d’évaluer les organisations et fournisseurs de contenu et de médias numériques par rapport à des indicateurs et impacts environnementaux clés. Le programme reconnaît également l’engagement des acteurs pour l’amélioration constante de leurs pratiques visant à la préservation de l’environnement.

Equinix a obtenu le score de 5 sur 5 — la meilleure note qui soit — pour sa première réponse à l’enquête de DPP. En moyenne, les entreprises reçoivent généralement des scores de 2 sur 5.

Pour atteindre un tel résultat, Equinix a été évalué par rapport à un ensemble d’indicateurs environnementaux clés. L’entreprise a dû démontrer son engagement (ainsi que sa progression) vis-à-vis d’indicateurs clés de performance relatifs à sa consommation d’énergie, à sa gestion des déchets et à ses émissions de gaz à effet de serre. L’évaluation a également tenu compte de ses efforts visant à rendre l’industrie des contenus et des médias numériques plus écoresponsable. Cette performance met en lumière le rôle de l’action d’Equinix en matière de durabilité, afin d’offrir une valeur ajoutée à long terme à l’ensemble de ses parties prenantes (investisseurs, clients, communautés et employés.)

Le développement durable reste une priorité pour les clients et la chaîne de valeur de l’entreprise. Les résultats de l’enquête 2019-20 Global Tech Trends Survey d’Equinix — qui a permis de recueillir des informations auprès de plus de 2 450 responsables informatiques — révèlent comment les problématiques de durabilité, environnementales, sociales et de gouvernance affectent la prise de décisions critiques en matière d’infrastructures informatiques. Ainsi, 45 % des répondants affirment que leurs clients attendent d’eux qu’ils apportent la preuve de la durabilité de leur infrastructure numérique, tandis que 42 % des personnes interrogées déclarent que l’écoresponsabilité de leurs propres fournisseurs a un impact direct sur leurs décisions d’achats.

Les entreprises accélèrent progressivement leurs programmes de transformation digitale afin de réduire leur propre impact sur l’environnement, tout en répondant à des besoins de plus en plus importants. Ce phénomène est à l’origine d’une hausse de l’adoption du cloud, soutenue par Equinix Fabric™. Ce service d’interconnexion offre des liaisons virtuelles avec quelques-uns des principaux fournisseurs de services cloud via Platform Equinix®. Les acteurs de l’industrie des contenus et médias numériques tels que Red Bee Media — un des sponsors du programme Committed to Sustainability de DPP — utilisent cette plateforme pour se connecter directement, en temps réel et de façon sécurisée à une multitude de fournisseurs de services cloud, afin de proposer des services innovants et de qualité, au niveau local comme à l’échelle mondiale.

Via sa plateforme, Equinix aide des entreprises d’une variété de marchés (contenu en ligne et médias numériques, services financiers, transports, santé et commerce de détail) à s’adapter au changement, et à tirer parti de leurs écosystèmes numériques pour atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Les clients peuvent témoigner de la proportion de leur consommation couverte par des énergies renouvelables au sein des datacentres Equinix grâce aux rapports dédiés publiés par l’entreprise.