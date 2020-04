Tufin annonce un suivi gratuit des modifications effectuées sur les firewalls

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Le Firewall Change Tracker de Tufin, basé sur Tufin Orchestration Suite™, permet aux équipes sécurité de visualiser les changements de firewall multi-fournisseurs en temps réel et de surveiller de manière centralisée ce qui a été changé par qui, quand et pourquoi, que le firewall soit physique, virtuel, dans le cloud ou sur site.

L’outil permet de :

• Surveiller des changements de configuration de firewall, permettant aux équipes de sécurité de visualiser facilement ce qui a été changé, par qui, quand et pourquoi ;

• Bénéficier d’une visibilité centralisée des modifications du Firewall chez tous les fournisseurs de Firewalls, permettant aux organisations de visualiser tous les appareils à partir d’un seul tableau de bord ;

• Détecter facilement et dépanner les erreurs de configuration et les problèmes de sécurité en comparant les différentes modifications.

Tufin Firewall Change Tracker est disponible dès maintenant. Tufin fournit toute la documentation nécessaire pour aider les utilisateurs à installer et utiliser l’outil.