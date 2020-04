Nouvelle fonctionnalité de détection automatique de malwares dans Box Shield

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Box, Inc., annonce une nouvelle fonctionnalité de détection et de contrôle automatique de malwares dans Box Shield.

Box Shield aide à prévenir les fuites de données et à identifier proactivement les menaces potentielles et les comptes compromis. Ces nouvelles fonctionnalités étendent cette capacité de détection des menaces, et permettent notamment de :

Prévisualiser et modifier les fichiers dans Box, tout en informant l’utilisateur des éventuels risques de sécurité ;

Restreindre automatiquement le téléchargement et le partage de fichiers malveillants pour prévenir leur propagation à d’autres utilisateurs et à d’autres appareils ;

Alerter les équipes de sécurité lorsqu’un malware est identifié dans un fichier téléchargé dans Box.

Disponibilité

La nouvelle fonctionnalité de détection et de contrôle automatique de malwares dans Box Shield sera disponible d’ici à fin avril.