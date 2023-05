True Global Ventures investit plus de 24 millions de dollars dans Ledger

mai 2023 par Marc Jacob

L’investissement fait suite au lancement de son nouveau produit, le Ledger Stax, conçu par Tony Fadell, créateur de l’iPod et de l’iPhone et co-fondateur de Nest.

True Global Ventures (TGV) investit plus de 24 millions de dollars américains (plus de 22 millions d’euros) dans Ledger, la principale plateforme mondiale d’actifs numériques Web3.

Ce financement permettra à Ledger de poursuivre ses ambitions mondiales et d’accélérer ses efforts pour devenir une marque de technologie grand public particulièrement attractive.

Cette extension de série C maintient la même valorisation de 1,3 milliard d’euros. La valorisation reflète la confiance des investisseurs dans Ledger, malgré les facteurs macroéconomiques et les vents contraires sur l’industrie.

Elle est soutenue par un certain nombre d’investisseurs existants aunsi que des nouveaux, dont True Global Ventures, 10T et Molten Ventures (anciennement Draper Esprit) qui sont des membres et observateurs du Conseil de Surveillance. FirstMark Capital, présent lors des tours de table précédents, est également un observateur du Conseil de surveillance.

Ledger sécurise actuellement plus de 20 % des cryptomonnaies mondiales et plus de 30 % des NFT mondiaux. En décembre, la société a annoncé une nouvelle offre, le Ledger Stax de conception unique de Tony Fadell, créateur de l’iPod, de l’iPhone et co-fondateur de Nest.

True Global Ventures a dévoilé les 5 mégatendances Web3 pour 2023, qui ont été très bien accueillies par la communauté mondiale des investisseurs. Au sein de l’une des grandes tendances, TGV estime que les 3 gagnants de la décentralisation en 2023 sont : le Self- custody, Bitcoin, la DeFi.

Les entreprises de « finance traditionnelle » (TradFi) telles que les dépositaires institutionnels et les conseillers en placement, etc. devront accélèrer leurs efforts pour travailler plus étroitement avec Ledger, qui fournit les meilleures solutions de sécurité d’entreprise, y compris la partie liée à la gouvernance. Cela inclut Komainu, une solution de dépôt hybride mise en place en tant que co-entreprise entre Nomura et Ledger.

En outre, Coinhouse, l’un des principaux acteurs de marchés réglementés en France parmi les sociétés du portefeuille de True Global Ventures, propose des solutions Ledger Enterprise pour ses clients.

Les offres de produits de Ledger incluent Ledger Nano X (récompensé par le choix de l’éditeur pour le meilleur portefeuille crypto) et Ledger Nano S Plus, les portefeuilles matériels les plus vendus, Ledger Live, l’application d’actifs numériques sécurisée omni- chaîne, et Ledger Enterprise Solutions, la meilleure solution de sécurité des actifs numériques de niveau entreprise.

Alors que les gens fuient les solutions centralisées de cryptographie et de banque pour le self-custody, Ledger a surpassé le marché, et a récemment croisé six millions de ventes d’appareils, avec plus de 1,5 million d’utilisateurs mensuels sur Ledger Live.

La société a réussi à infiltrer la culture grand public grâce à des partenariats avec les marques de mode Fendi et Hublot.

Elle a également réussi à renforcer son rôle de leader dans le Web3 grâce à des partenariats avec des marques telles que VeeFriends et Nike’s RTFKT. Ledger est devenu une représentation physique de la valeur numérique et des objets de collection dans la culture et l’ ;art.

Ledger a également établi un partenariat avec la société de portefeuille de True Global Ventures, The Sandbox, la principale plateforme Open Metaverse.

L’expérience éducative « School of Block » dans LedgerVerse a été lancée avec plus de 300 000 visiteurs uniques et 4,6 millions de quêtes terminées au cours de la période Alpha Saison 3 en septembre 2022. Tout en rendant le processus amusant, cette formation se concentre sur la formation des utilisateurs à la sécurisation de leurs ressources numériques. Cette initiative a été si populaire qu’elle a été relancée pour célébrer les Semaines françaises jusqu’au 6 avril 2023.

Ce partenariat s’est maintenant approfondi dans The Sandbox offrant des solutions de gestion de la pile de sécurité et de la trésorerie tout en bénéficiant d’une intégration transparente de la sécurité pour ses partenaires de marque, optimisée par LedgerEnterprise pour protéger les actifs numériques des entreprises. Cela permet aux marques de sécuriser plus facilement leurs LANDs tout en sécurisant le portefeuille contenant la collection The Sandbox NFT.

Cette dernière levée de fonds permettra à Ledger de réaliser ses plans d’expansion ambitieux, comme le Ledger Stax et les futures innovations matérielles. Les principales innovations incluent une intégration et une expérience utilisateur plus faciles dans le monde des applications Bitcoin connectées au portefeuille. Ledger développe et fournit les meilleurs services à ses utilisateurs, notamment l’achat, l’échange et l’exploration du monde des NFT. Ledger a récemment annoncé que la demande du Ledger Stax avait déjà dépassé l’offre, ce qui en faisait le lancement de produit le plus réussi de l’histoire de la société. D’autres stocks seront disponibles pour la pré-commande au moyen de remises plus tard durant l’été 2023.

Le Ledger Stax sera également disponible à l’achat auprès de nos partenaires détaillants, y compris Best Buy en Amérique du Nord, aux côtés du Ledger Nano X et Nano S Plus. À l’heure actuelle, n’ ;importe qui peut obtenir la meilleure sécurité d’actifs numériques au monde à 80 dollars américains pour un Nano S Plus, en une heure de livraison avec Best Buy.

Ledger a également récemment annoncé le lancement de l’extension Ledger, une connexion sécurisée au navigateur qui facilite plus que jamais l’utilisation de votre appareil Ledger avec les applications connectées au portefeuille (Web3).

Dan Tapiero, membre du conseil d’administration et fondateur/Directeur/responsable associé de 10T Holdings et 1RoundTable Partners, déclare : « 10T Holdings est à nouveau ravi de soutenir Ledger dans ses plans d’expansion et de croissance. Même si l’année 2022 était difficile pour la plupart des entreprises de l’écosystème des actifs numériques, Ledger s’est démarqué comme l’une des vedettes. Avec l’avènement de Stax au deuxième trimestre, nous nous attendons à ce que 2023 soit une année record pour l’entreprise. »

Ledger a été soutenu par Goldman Sachs Bank Europe SE qui a agi en tant qu’agent de placement unique sur la transaction et par Jones Day en tant que conseillers juridiques.

À propos de True Global Ventures TGV4 Plus Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) a terminé sa première clôture en juin 2022 pour un montant de 146 millions de dollars américains. TGV 4 Plus FoF General Partners (GP), qui dirigent le fonds et son comité d’investissement, investissent plus de 62 millions de dollars américains de leur argent dans le fonds. Cela représente un engagement total de GP de plus de 40 % de la taille totale du fonds, l’un des plus élevés dans l’industrie du capital de risque.

TGV 4 Plus FoF se concentre sur l’investissement de la majorité de son capital dans des sociétés sélectionnées pour les fonds de base de TGV 4 Plus. Certaines des sociétés de portefeuille existantes incluent The Sandbox, Animoca Brands, Forge Global, Coinhouse, Chromaway, GCEX, etc. ainsi que les sociétés du portefeuille tirant parti des technologies

Web3 en les intégrant comme des avantages concurrentiels pour conduire le changement avec des produits éprouvés.

TGV est présent dans 20 villes dont Singapour, Hong Kong, Dubaï, Stockholm, Paris, Londres, New York, San Francisco.