Riverbed ACE : un nouveau programme indirect qui met le DEM à disposition des PME

mai 2023 par Marc Jacob

Riverbed lance son nouveau programme Riverbed ACE, qui comprend un service SaaS de gestion de l’expérience numérique (DEM) géré par les partenaires et axé sur le développement des débouchés pour les partenaires et l’expansion de l’activité DEM d’Alluvio Aternity. Le programme ACE s’adresse aux partenaires fournisseurs de services managés (MSP) qui fournissent des services aux petites et moyennes entreprises et qui sont de nouveaux clients d’Alluvio Aternity DEM, avec moins de cinq mille utilisateurs globaux.

Le programme ACE de Riverbed a été lancé pour aider les petites et moyennes entreprises qui s’efforcent de mesurer l’impact de l’expérience numérique des employés (DEX) et de l’expérience des clients. La solution Alluvio Aternity DEM de Riverbed, leader sur le marché, mesure l’expérience réelle des utilisateurs afin d’offrir une vision complète de l’expérience numérique sur les applications critiques de l’entreprise. Ces dernières exigent de leurs fournisseurs réseau des "accords de niveau d’expérience" et Alluvio Aternity permet une compréhension précise de l’expérience de l’utilisateur final et de tous les éléments susceptibles d’avoir un impact.

L’écosystème de partenaires de Riverbed comprend les principaux fournisseurs de solutions, distributeurs, intégrateurs de systèmes, prestataires de services et partenariats technologiques du monde entier. Riverbed permet à ses partenaires de renforcer la confiance des clients, de cultiver leurs relations et d’élargir les opportunités commerciales en les aidant à créer des expériences numériques transparentes et à fournir une accélération rapide, agile et sécurisée de n’importe quelle application sur n’importe quel réseau. Le programme de partenariat de l’entreprise offre des incitations lucratives et un soutien solide par le biais d’une assistance commerciale et marketing, d’une formation, d’une certification, d’une assistance technique et de son portail de partenariat en ligne.

Alluvio Aternity fait partie de la gamme Alluvio Unified Observability de Riverbed.