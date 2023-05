Alation nomme Jill Woodworth au poste de directrice financière et David Chao au poste de directeur du marketing

mai 2023 par Marc Jacob

Alation Inc. annonce la nomination de Jill Woodworth au poste de directrice financière et de David Chao au poste de directeur du marketing. Ces recrutements de cadres s’appuieront sur la dynamique de l’entreprise et sur sa clientèle grandissante, dont plus de 35 % sont des sociétés figurant dans le palmarès Fortune 100. Jill Woodworth et David Chao joueront des rôles essentiels dans l’évolution de la croissance mondiale d’Alation suite aux récentes ouvertures de bureau à Chennai et à Londres qui visent à répondre à la demande croissante en matière de veille des données.

Jill Woodworth compte près de 30 ans d’expérience en finance et en banque d’investissement. Elle a précédemment occupé les fonctions de directrice financière de Peloton, où elle a supervisé les opérations financières mondiales et guidé la société lors de son introduction en bourse. Avant Peloton, Mme Woodworth était directrice générale de JP Morgan et conseillait les sociétés sur les fusions et acquisitions, les financements et les introductions en bourse.

David Chao apporte plus de 15 ans d’expérience dans le développement et l’évolution des stratégies de commercialisation pour les entreprises SaaS B2B. Il a très récemment occupé le poste de vice-président du marketing chez Datadog, qu’il a rejoint après l’acquisition de Sqreen par la société. Avant Sqreen, David Chao était le vice-président et le chef de produit marketing chez MuleSoft, où il a joué un rôle essentiel dans la croissance de l’entreprise, menant à son introduction en bourse couronnée de succès en 2017 et à son acquisition ultérieure par Salesforce en 2018.

Parallèlement à ces nominations, Alation a ouvert de nouveaux bureaux à Londres, au Royaume-Uni, et à Chennai, en Inde. Ces nouveaux bureaux font écho à l’investissement continu visant à répondre à la demande croissante. Le nouveau bureau d’Alation à Chennai, qui est situé au 20e étage du World Trade Center, accueillera plus de 160 employés issus des équipes Ingénierie, Produit, Finance et RH.