Trend Micro lance sa nouvelle solution Mobile Network Security

septembre 2020 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated annonce le lancement d’une nouvelle solution de sécurité dédiée aux réseaux mobiles : Mobile Network Security. A l’heure d’une nouvelle ère de l’IoT et des réseaux privés 5G, cette dernière assure la protection globale des réseaux et des Endpoints.

Les réseaux privés séduisent de nombreuses entreprises, offrant une faible latence, peu d’interférences, ainsi que des environnements hautement sécurisés. Néanmoins, les RSSI sont confrontés à un manque de compétences internes ayant à la fois une expertise en matière de sécurité IT (Information Technology), OT (Operation Technology) et CT (Communication Technology).

C’est pourquoi Trend Micro propose sa nouvelle solution Mobile Network Security, qui se décline en deux principaux éléments :

• La protection des réseaux (Trend Micro™ Virtual Network Function Suite), qui permet notamment le contrôle d’accès, les patchs virtuels, la prévention des intrusions, le filtrage des URL, le blocage des sites et des botnets malveillants et le contrôle des applications ;

• La protection des Endpoints, qui offre quant à elle une sécurité complète des appareils IoT via une carte SIM ou une Applet Java.

La solution Mobile Network Security sera disponible en mars 2021, mais Trend Micro travaille d’ores et déjà en partenariat avec de nombreux acteurs tels que la JCI US (première entreprise de téléphonie mobile au monde) dans le cadre de POC (Proof Of Concept).