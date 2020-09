HOGO sécurise les transferts de données

septembre 2020 par Marc Jacob

HOGO souhaite aujourd’hui diversifier son activité pour encore mieux protéger les données des entreprises/administrations françaises. En étoffant sa gamme de produits en 2020, Hogo rend accessible au grand public une station de traitement de données complète, performante et efficace.

Une borne de transfert et de décontamination dans une agence bancaire ou à l’entrée d’une mairie, ce n’est pas monnaie courante. Malheureusement, force est d’admettre que les attaques de réseaux informatique ne touchent pas que les industriels ou les sites sensibles.

HOGO développe depuis plusieurs mois de nouveaux outils et une offre commerciale sur mesure, qui va permettre à toute structure de se défendre face aux attaques des hackers.

Deux types de produits sont ainsi lancés au second semestre 2020 : LA BORNE et LE FILTER.

LA BORNE

Deux tailles de matériels pour s’adapter aux contraintes spécifiques de tous nos clients. Une petite Borne 15 pouces et une grande Borne 22 pouces, qui se positionnent dans des endroits stratégiques avec une idée simple : débarrasser vos données des virus, trojans, malwares etc.

La Borne gère les supports physique (clefs USB, disques-dur, CD/DVD, téléphones Android…) et, bien entendu, le Cloud, pour transférer vos données, les scanner, les protéger, et les rendre accessibles en toute sécurité et en toute simplicité.

Elle vous offre deux usages possibles : décontaminez directement votre support physique, ou partagez vos documents sur un Cloud (localement ou sur Internet) et récupérez-les sur votre réseau plus tard (dématérialisation totale après le passage à La Borne !).

Vos données sont décontaminées, chiffrées, et leur accès est totalement protégé, automatiquement ! L’offre tarifaire, qui commence à 99€ par mois, afin de séduire toutes les tailles d’entreprise.

LE FILTER

Un boitier pas plus grand qu’une souris USB, qui se branche directement sur votre ordinateur : connectez vos supports USB au FILTER et le tour est joué ! Le FILTER élimine en direct tout risque d’infection de votre poste de travail. Idéal pour les personnes en mobilité (commerciaux, techniciens …) ou pour les utilisateurs pressés (Directeurs, Maires, Ministres, Députés…). Cet outil, complètement plug-and-play et automatisé, est unique sur le marché : aucune solution équivalente n’est disponible.

A noter : HOGO a bénéficié d’un appui de la Région Bretagne pour « Projet Innovant Numérique » pour le développement du FILTER.