Trend Micro et Snyk étendent leur partenariat technologique

septembre 2020 par Marc Jacob

Selon Gartner, « Les bibliothèques open source peuvent comporter des vulnérabilités importantes ; le fait que les développeurs ne savent pas qu’un composant à risque peut être intégré dans une bibliothèque les expose donc à des vulnérabilités invisibles. »

Les dernières fonctionnalités, fournies en combinant les atouts des deux sociétés, permettent aux équipes de détecter automatiquement et immédiatement les vulnérabilités présentes dans un code open source. Cela offre des avantages significatifs pour les équipes de sécurité et de développement, notamment en contribuant à assurer la conformité avec la norme ISO 27001, SOC 2 et d’autres frameworks et normes clés.

Disponible dans le cadre de la plate-forme Trend Micro Cloud One, la solution conjointe de Snyk et de Trend Micro permettra des changements fondamentaux dans la collaboration des équipes, favorisant un alignement plus étroit entre les experts sécurité et les développeurs.