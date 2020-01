Thierry Lottin devient Country Manager France de Veeam

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Veeam® Software, leader des solutions de sauvegarde pour la gestion des données dans le cloud (Cloud Data Management™), annonce la nomination de Thierry Lottin au poste de Country Manager France. Auparavant, il a occupé le poste de Director of Enterprise Sales durant les deux dernières années. Sous la direction de Patrick Rohrbasser, Regional Vice President, Southern EMEA & Africa, il supervisera l’activité commerciale de Veeam en France et aura pour mission d’accélérer la croissance du pays, alors que Veeam est entré dans l’Acte II de son évolution dans le cloud hybride.

Thierry Lottin s’appuie sur une expérience de plus de 30 ans dans la technologie, notamment sur le marché de la sauvegarde, ayant été Country Manager France chez Veritas entre 2016 et 2018. Il a également une très bonne connaissance du secteur Channel acquise durant ses années de Director of Channel & Commercial Sales chez Veritas et chez Symantec, entre 2014 et 2016.