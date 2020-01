APL construit pour DTiX un data center de colocation en Bourgogne-Franche-Comté

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

DTiX, nouvel opérateur de data center, a décidé d’implanter son premier site de colocation au cœur de la métropole dijonnaise, à proximité des axes autoroutiers A39 / A6 et des principaux réseaux de fibre optique. La société a choisi de confier la conception et la réalisation clé en main de ce data center à APL, cabinet de conseil et d’ingénierie spécialiste des centres de données.

APL annonce que DTiX, nouvel opérateur de data center, lui a confié la conception et la réalisation clé en main de son premier site de colocation d’une superficie IT totale de 450 m², situé à Dijon. Baptisé DTiX ITcenter, ce centre de données – dont la date de livraison est prévue au deuxième trimestre 2020 – a été conçu par APL pour offrir de très hauts niveaux de disponibilité (architecture Tier III), de sécurité et de performance énergétique et environnementale (refroidissement en free cooling, PUE cible inférieur à 1,5).

De très hauts niveaux de continuité de service, de sécurité et de performance énergétique

Le nouveau data center de colocation, conçu par APL pour DTiX, se positionne comme un centre de données ultra-sécurisé, et à très haut niveau de performance énergétique, capable d’héberger et de maintenir en conditions opérationnelles les systèmes d’informations les plus critiques. Son architecture Tier III permet de garantir une très haute disponibilité des matériels informatiques hébergés (taux de disponibilité de 99,98%). Deux groupes électrogènes redondants ont notamment été prévus pour prendre le relai en cas de coupure électrique.

Le site sera protégé par un système d’authentification biométrique, un sas d’accès unipersonnel et une supervision vidéo 24/7. Le data center a été conçu et sera exploité dans le respect des exigences de la norme de management de la sécurité ISO 27001.. DTiX compte offrir, par ailleurs, la possibilité de louer des baies ou des cages privatives dans des espaces compatibles avec les exigences des éditeurs et hébergeurs de solutions répondant aux normes HDS (données de santé) ou PCI-DSS (données bancaires).

Sur le plan de l’efficacité énergétique, ce data center respectera le référentiel « European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centres ». APL a mis en œuvre les meilleures pratiques et innovations technologiques pour limiter sa consommation d’énergie et atteindre un PUE cible inférieur à 1,5. La production de froid sera par exemple réalisée en N+1 avec trois groupes en free-cooling intégré. DTiX compte, à terme, obtenir les certifications ISO 14001 et 50001 pour attester de son faible impact énergétique et environnemental.

Une localisation stratégique, un site évolutif

La première tranche du data center disposera d’une capacité d’hébergement de 120 baies informatiques réparties dans trois salles, pour une superficie IT totale de 450 m². La conception offre une flexibilité d’urbanisation, laissant à DTiX la possibilité de commercialiser ses offres d’hébergement à la baie ou à la cage privative.

Situé au cœur de la métropole de Dijon et sur les axes autoroutiers A39 / A6, à proximité des principaux réseaux de fibre optique, DTiX ITcenter offrira aux opérateurs télécom, via deux salles de distribution optique, des chemins d’accès redondants vers la métropole de Dijon, et vers Besançon, Lyon ou Paris.

Par ailleurs, en tant que data center « neutre », DTiX ITcenter proposera une salle de marché à ses clients pour leurs liaisons informatiques (transit IP ou accès point-à-point) ainsi que pour leurs besoins de services IT ou d’infogérance.