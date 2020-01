Airbus CyberSecurity et Amossys signent un partenariat dans le domaine de la cybersécurité

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Airbus CyberSecurity et Amossys signent une convention de partenariat à l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC) de Lille. Ce partenariat entre un grand groupe industriel fournisseur de prestations en cybersécurité et une PME à la pointe de l’innovation et de l’expertise en cybersécurité, installée à Rennes, s’articule en trois volets.

Le premier volet concerne la recherche de vulnérabilités, notamment celles spécifiques à l’environnement d’opérateurs d’importance vitale (OIV), et la réponse à incidents de cybersécurité. Déjà qualifié PASSI (Prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information) et PDIS (Prestataire de détection des incidents de sécurité) par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), Airbus CyberSecurity vise à compléter son offre de protection des OIV par une offre PRIS (Prestataire de Réponse aux Incidents de Sécurité) pour laquelle une qualification est en cours. Également qualifié PASSI et en cours de qualification PRIS, Amossys apporte à Airbus CyberSecurity son expertise et ses capacités d’innovation en matière de réponse à incident à travers son CERT (Computer Emergency Response Team). Celui-ci se distingue par son offre de services élargie notamment en recherche de compromissions, c’est-à-dire la détection d’attaques passées ou en cours sur un système d’information.

Le second porte sur des études et travaux d’innovation, notamment relatifs à l’intelligence artificielle (IA). Les équipes de chercheurs, experts, data-scientistes, architectes IA d’Amossys et d’Airbus CyberSecurity vont développer des briques d’intelligence artificielle capables de réaliser de l’analyse comportementale, de la prédiction d’évènements de sécurité, de la simulation d’adversaire, ou encore de l’évaluation de systèmes d’information embarquant de l’IA.

La formation et l’entrainement étant des enjeux majeurs de la cybersécurité, le troisième aspect de ce partenariat porte sur des travaux de développement de la plateforme CyberRange d’Airbus déjà adoptée par de nombreuses écoles d’ingénieurs, ainsi que par des organismes de formation continue. L’objectif est d’enrichir les capacités fonctionnelles de la CyberRange en intégrant des briques logicielles développées par Amossys simulant des attaques sur un Système d’Information.

Les partenariats stratégiques entre les petites et moyennes entreprises et les grands groupes industriels sont aujourd’hui une nécessité et un enjeu dans le domaine de la sécurité. Ils constituent par ailleurs un élément fondamental de la stratégie du Pôle d’Excellence Cyber, dont les deux signataires sont des membres actifs.