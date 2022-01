Thibaut Perié ProLion : Notre solution CryptoSpike est la pièce manquante de la sécurisation des données

janvier 2022 par Marc Jacob

Créée en Autriche en 2013, ProLion GmbH développe des solutions de protection contre les ransomwares et d’intégrité des données pour tout environnement de stockage axé sur NetApp ainsi que des solutions de haute disponibilité pour les environnements SAP et MetroCluster. En 2022, son produit phare est Cryptospike qui a été développée pour protéger les environnements Netapp ONTAP des cyber-attaques et notamment des ransomwares. La société commence à se développer en France Thibaut Perié, Responsable France pour ProLion estime que sa solution CryptoSpike est la pièce manquante en termes de sécurisation des données.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Thibaut Perié : ProLion GmbH est une entreprise indépendante crée en Autriche en 2013, qui développe des solutions de protection contre les ransomwares et d’intégrité des données pour tout environnement de stockage axé sur NetApp ainsi que des solutions de haute disponibilité pour les environnements SAP et MetroCluster. La solution CryptoSpike de ProLion, une des meilleures du marché, élimine les temps d’arrêt des systèmes et les risques de perte de données. Elle garantit que les données d’une entreprise restent sécurisées, conformes, gérables et accessibles.

GSM : quelles sont vos gammes de produits ou services phare pour 2022 ?

Thibaut Perié : La solution Cryptospike est développée pour protéger les environnements Netapp ONTAP des cyber-attaques et notamment des ransomwares. Elle analyse le comportement des utilisateurs et bloque instantanément un utilisateur corrompu pour se prémunir de dégâts importants. De plus, avec l’intégration totale dans ONTAP, les fichiers impactés sont restaurés simplement et le partage de fichiers est de nouveau sain. ClusterLion est la seule solution qui garantit la haute disponibilité des environnements MetroCluster et SAP. En effet, celle-ci est totalement indépendante de l’infrastructure à protéger tout en y étant implantée. Ce qui permet de se prémunir de tous types de problèmes comme les coupures d’électricité, la congestion réseau, le problème hardware et permet d’organiser la bascule immédiatement.

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Thibaut Perié : Étant Alliance Partner NetApp, nos solutions s’intègrent parfaitement dans l’écosystème ONTAP quelles que soient les versions en place. Nos solutions ont été pensées et développées pour apporter des fonctionnalités essentielles mais surtout faciles à administrer. CryptoSpike par exemple, ne se contente pas de protéger contre les ransomwares mais peut être paramétrée à la demande pour surveiller et protéger des informations critiques tout en conservant sa fonction principale de protection immédiate contre les ransomwares.

ClusterLion quant à lui, assure la fonction de haute disponibilité des MetroClusters quel que soit les cas critiques rencontrés et non supportés. Lors du process de Give Back, nos ingénieurs accompagnent nos clients pour se prémunir du phénomène de Split Brain qui peut avoir lieu aussi lors de la remédiation et donc pas seulement en cas de non-bascule nécessaire.

GSM : Quelle est sa cible ?

Thibaut Perié : Nos solutions sont présentes à travers le monde sur tous les marchés, TPE/PME, ETI et Grands Comptes. Du fait de la facilité de paramétrage de nos solutions, nous répondons aux besoins de tous les verticaux en affinant le fonctionnement de nos produits pour répondre aux différentes exigences métier.

Notre centre de recherche ProLion Labs est à l’écoute de nos clients pour développer des fonctionnalités supplémentaires et ainsi répondre à l’évolution de leurs besoins de manière constante.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Thibaut Perié : Notre modèle de commercialisation est basé sur un fort réseau de partenaires certifiés de proximité comme Axians, Jiliti, Scasicomp, Stordata, Syage pour ne citer qu’eux. Nous ajoutons à cela une présence terrain de nos équipes avec en support nos ingénieurs basés en Europe. De fait, notre partenaire gère le premier niveau de support pour plus de réactivité.

Lors de l’installation de nos solutions, nos ingénieurs sont présents avec nos partenaires pour effectuer un transfert de compétences et adapter nos solutions aux besoins métiers de nos clients. Notre expérience à travers le monde nous permet de connaître tous les types de verticaux et les besoins spécifiques de chaque entreprise. Nous sommes aussi capables de développer, grâce à notre centre de recherches, des fonctionnalités spécifiques pour nos clients.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Thibaut Perié : ProLion est la seule plateforme d’intégrité des données pour les environnements de stockage NetApp. Notre solution CryptoSpike est la pièce manquante en termes de sécurisation des données. Cette solution permet de se protéger en temps réel des attaques ainsi que des utilisateurs malveillants. Notre intégration totale dans ONTAP permet d’arrêter immédiatement l’attaque mais aussi de remédier à un potentiel impact sur le partage de données centralisées.

La progression exponentielle des cyber-menaces nous amène à développer des solutions pour d’autres plateformes de stockage comme EMC-DELL, Windows file server ou même Veeam.