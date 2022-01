Nicolas Jayat Weyou Group : Pour lui on ne badine pas avec la sécurité !

janvier 2022 par Marc Jacob

Le salon ITMeeting a changé de nom pour s’appeler IT & Cybersecurity Meetings. A l’occasion de cette modification, nous avons interviewé Nicolas Jayat, Directeur de Pole Weyou Group. Pour lui on ne badine pas avec la sécurité !

Global Security Mag : Pourquoi le salon a changé de nom cette année ?

Nicolas Jayat : La cybersécurité a pris de plus en plus de place depuis 9 éditions et nous avons voulu mieux clarifier l’offre, nos 10 ans sont le bon moment pour le faire.

Global Security Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Nicolas Jayat : Nous sommes un évènement de génération de lead, il n’y a donc pas a proprement parlé de nouveauté si ce n’est toutes les innovations que présenteront nos exposants aux clients finaux qu’ils rencontreront en rendez-vous.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2022 ?

Nicolas Jayat : Il y aura plusieurs temps forts, les rendez-vous One to One pré-organisés mais aussi un programme de conférences et des moments de networking.

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Nicolas Jayat : Cela dépendra de la sélection des exposants. Je propose, ils disposent, ce sont eux qui décideront dans le vivier d’acheteurs que nous proposerons qui ils souhaitent voir.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Nicolas Jayat : On ne badine pas avec la sécurité !